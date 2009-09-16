مجوز تخریب ساخت و سازهای غیراستاندارد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پورهاشم امروز در جمع خبرنگاران گفت: هیئت دولت در اسفند ماه سال 86 مصوبه ای را از تصویب گذاراند که براساس آن، قرار بود از ابتدای سال 87 استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد از اجباری شود.

وی افزود: این در حالی است که وزارت مسکن و شهرسازی با ارائه دلایلی که برای ما قانع کننده نبود، اجرای این مصوبه دولت را به اول تیرماه امسال به تعویق انداخت.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با اشاره به اجباری شدن استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد از اول تیرماه امسال، اعلام کرد: آئین نامه اجرایی مربوطه نیز با همکاری استانداری و سازمان نظام مهندسی تهیه و برای اجرای به استانداریها، بخشداران، شهرداریها و سایر بخشهای ذی ربط ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: برهمین اساس، از اول تیرماه سالجاری به کارگیری مصالح و نیروی غیر حرفه ای در بخش ساخت و ساز ممنوع شده است. در این مصوبه، به بحث متراژ ساختمانها اشاره نشده و هر اقدامی برخلاف این کار صورت گیرد، غیرقانونی است.

پورهاشم در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر نحوه نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه دولت گفت: شهرداریها به هنگام صدور پایانه کار باید مستندات لازم مربوطه را دریافت کنند. به عبارت دیگر، ساختمانها دارای شناسنامه خواهند بود. البته سازمان استاندارد هم به صورت تصادفی و رندوم بر اجرای دقیق این مصوبه نظارت خواهد کرد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران تاکید کرد در هر مرحله از ساخت و ساز که تخلف صورت گیرد، سازمان استاندارد با حکم مقام قضایی دستور تخریب را صادر خواهد کرد، ضمن اینکه در این زمینه با مهندس ناظر مربوطه نیز برخورد خواهد شد.

به گفته وی، تمام ساخت و سازهایی که از اول تیرماه به بعد پروانه دریافت کرده باشد، این مصوبه شامل حال آنها خواهد شد.

پورهاشم معتقد است با اجرای درست این مصوبه می توان انتظار داشت که استحکام و طول عمر ساختمان افزایش یابد، همچنین صرفه جویی در هزینه ها از دیگر آثار مثبت اجرای این مصوبه خواهد بود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در ادامه اظهارداشت: متوسط عمر ساختمانها در ایران 40 سال است ، در حالی است که این متوسط عمر در جهان 150 سال می باشد.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 40 درصد حمل و نقل جاده ای به کامیونهایی که مصالح ساختمانی را جابه جا می کنند، اختصاص دارد، گفت: این امر به مرور باعث تخریب جاده‌ها می‌شود. برهمین اساس، با افزایش بهره وری می توان از این ضایعات جلوگیری کرد.

به گفته پورهاشم، اگر استاندارد در بسته بندی مصاح ساختمانی رعایت شود 4 تا 5 درصد هزینه ها در این بخش کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه براساس برآوردهای صورت گرفته سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان در بخش ساخت و ساز هزینه می شود و دولت هم 20 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اعتبار اختصاص می دهد، معتقد است با افزایش بهره وری می توان حجم سرمایه گذاریها در بخش ساخت و ساز را تا 2.5 برابر افزایش داد، در حالی که هم اکنون بهروه وری در این بخش بسیار پایین است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در پایان از برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه تخصصی استاندارد، مصالح ساختمانی و صنایع جانبی در اول تا سوم مهرماه جاری در تهران خبر داد.