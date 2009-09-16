واسطه گران بلیط در پایانه های مسافربری بیشترین مشکل را ایجاد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم زاده ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید پایانه مسافری مشهد افزود: در این راستا و به منظور گسترش خدمات سازمان پایانه های مسافربری مرکز معاینه فنی خودروها به بهره برداری رسید که با بهره برداری این مرکز از تردد خودروها در بیرون از پایانه جلوگیری می شود.

مدیرعامل اسبق سازمان پایانه های مسافربری مشهد در ادامه گزارش خود دلالی بلیط را از مهمترین معضلات پایانه های مسافربری برشمرد و اظهار داشت: دلالی های صورت گرفته در خصوص بلیت علاوه بر ایجاد تردد و مزاحمت برای مراجعین عاملی در بروز جرم در این مجموعه است که با برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته در خصوص فروش بلیط دیگر اکنون اینگونه مزاحمتها از بین رفت.

وی یکسان سازی فروش بلیط را از دیگر اقدامات این سازمان در جهت کاهش دلالی بلیط دانست و خاطرنشان کرد: فروش بلیط توسط قسمتهای مختلف باعث ضرر رساندن به شرکتهای مسافربری می شود.

وی افتتاح ساختمان جدید پایانه مسافربری را زمینه ساز بالابردن شان و منزلت پایانه شهر مشهد دانست و تصریح کرد: در احداث ساختمان جدید پایانه مسافربری از امکانات جدید بهره گیری شده است به گونه ای که پایانه مسافربری جدید مشهد به عنوان پایانه برتر در کشور شناخته شد.

مدیرعامل سابق پایانه های مسافربری مشهد افتتاح پایانه مسافری کلات را نویدی در جهت کاهش ازدحام پایانه های مسافری اصلی مشهد دانست.