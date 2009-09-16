ارتقاء قابلیت دفاعی و توسعه همکاری با دیگر کشورها در برنامه وزارت دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که شنیده شده یک هواپیمای بدون سرنشین هفته گذشته به حریم هوایی کشورمان نفوذ کرده، اظهار داشت: من چنین خبری ندارم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که برنامه های شما برای وزارت دفاع چیست، افزود: ارتقاء قابلیت های دفاعی، افزایش منزلت و معیشت نیروهای مسلح و توسعه همکاری های دفاعی با کشورهای دوست و همسایه از برنامه های من در وزارت دفاع است.

وزیر دفاع در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تغییرات در معاونت های وزارت دفاع خواهیم داشت یا خیر گفت: برنامه تغییرات جدی نداریم.

وحیدی تصریح کرد: شعار ما افزایش سرعت است و همه چیز خوب است لذا موظف به افزایش سرعت در همه زمینه ها هستیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه های این وزارتخانه در بخش هوا و فضا چگونه است گفت: بخشی از این برنامه ها نمی توانم به طور علنی بگویم ولی اگر محصولاتی باشد به موقع آنها را بیان می کنیم.

وزیر دفاع در پاسخ به این سئوال که خبر خوش دفاعی شما چیست، خاطر نشان کرد: ما همیشه خبر خوش داریم و محصولاتمان یکی پس از دیگری به تولید خواهد رسید لذا به موقع خبر آن را اعلام خواهیم کرد.