56 کیلومتر شبکه گذاری فاضلاب در کرج انجام می شود

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ارتقای نگاه مدیریتی و پیگیری برنامه ها از سوی آبفای غرب استان تهران در بهبود فعالیتهای این شرکت تاثیر فراوانی دارد و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: انجام همه برنامه های آبفا در زمینه شبکه گذاری فاضلاب نیازمند پیگیری و افزایش تلاش همه دست اندرکاران است و در صورت این تلاش، می توانیم همه برنامه های خود در این زمینه را محقق کنیم.

این مسئول بت بیان اینکه 30 درصد از برنامه های سالانه اجرای شبکه فاضلاب در بهار امسال اجرا شده، خاطرنشان کرد: مساعدتهای شهرداری در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده و امیدواریم شاهد تداوم همکاریها باشیم.

آغاز اجرای سه هزار و 500 متر لوله گذاری شبکه توزیع آب در کرج

مدیر امور آب و فاضلب شهرهای اقماری مشکین دشت و محمدشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: این عملیات لوله گذاری در خصوص خط اصلی توزیع آب محمدشهر مرکزی با قطر 600 میلی متر به منظور راه اندازی زون(ناحیه) فشاری شماره یک محمدشهر صورت گرفته است.

محمد جوادنژاد ادامه داد: با اجرای این لوله گذاری، توزیع آب زون شماره یک محمدشهر بهینه و متعادل می شود، ضمن اینکه لوله های مربوط به اجرای این لوله گذاری از جنس چدن داکتیل است.

این مسئول عنوان کرد: با بهره برداری از این خط لوله آب ذخیره شده در مخزن پنج هزار متر مکعبی واقع در شهرک نهال و بذر منتقل و مشکلات قطع آب به هنگام تعمیرات شبکه، بروز حوادث قطع برق و .... در محمدشهر مرکزی رفع می شود.

جوادنژاد جمعیت زیر پوشش این طرح را حدود 45 هزار نفر عنوان و خاطرنشان کرد: این طرح شامل مخزن پنج هزار متر مکعبی، خط توزیع و خطوط انتقال چاههاست.

وی یادآور شد: طرح یادشده با هزینه ای بالغ بر 21 میلیارد ریال انجام می شود.

جوانژاد اظهار امیدواری کرد: زمینه های لازم برای حل مشکلات آب شهرهای اقماری کرج به بهترین شکل فراهم شود تا این مشکلات در اسرع وقت از میان برداشته شوند.