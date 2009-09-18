920 میلیون ریال صرف حرفه آموزی مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی شد

تبارک سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنودرد افزود: این اعتبارات از محل ادارات کمیته امداد، فنی و حرفه ای و سایر دستگاههای استان به منظور آموزش حرفه های جدید به مددجویان جویای کار و برخی مجریان طرحهای اشتغال اختصاص یافت.

وی اضافه کرد: با این میزان دو هزار و870 مددجو پارسال آموزش های فنی و حرفه ای را در رشته های مختلف فرا گرفتند.

وی بیان کرد: امسال نیز اعتباری معادل 590 میلیون ریال برای آموزش هزار و 840 مددجو از محل امکانات کمیته امداد اختصاص یافته است که این کلاسها در حال برگزاری است.

وی تصریح کرد: در حقیقت سال گذشته سهمیه ابلاغی این نهاد برای هزار و 840 مددجو با 539 میلیون ریال بود که با همکاری سایر دستگاهها و فنی حرفه ای تعداد 2 هزار و 870 نفر از آموزش ها بهره مند شدند.

سبحانی اظهار داشت: از مجموع اعتبارات هزینه شده، 190 میلیون ریال از محل فنی و حرفه ای تامین شد که به صورت پرداخت یارانه حرفه آموزی در آموزشگاههای خصوصی یا آموزش رایگان در موسسات فنی و حرفه ای در سطح استان پرداخت شد.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی همچنین از برگزاری دوره های جدید آموزشی و حرفه آموزی مقدماتی، تکمیلی و عالی در راستای ایجاد اشتغال جدید، توسعه و تکمیل طرحهای اشتغال ایجاد شده در استان خبر داد.

کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی بیش از 75 هزارمددجو دارد.

