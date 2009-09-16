غرب از تهدید ایران بپرهیزد/ تهران بدنبال روابط متعادل با غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" درگزارشی دراین باره نوشت: در اول اکتبر ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان برای در پیش گرفتن مذاکرات جدید گردهم می آیند.

وزیر انرژی آمریکا در وین این گفتگوها را اولین قدم مهم در این راه ارزیابی کرد.

تاگس اشپیگل در ادامه با اشاره به اینکه وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که امکان مذاکره درباره برنامه هسته ای ایران وجود دارد، نوشت: ایران پیشنهاد مذاکره را ارائه داده است تا روابط هماهنگی را خلق کند. در این میان باید از تکرار خطاهای گذشته اجتناب شود. ایران هم شرایط استفاده از قدرت صرف و هم فشار و تهدید را به خوبی درک می کند که (غرب) باید در آینده از این روش ها انصراف دهد.

تاگس اشپیگل در بخش دیگری از این گزارش به استقبال کارشناسان از باز شدن باب مذاکره بین ایران و آمریکا اشاره کرده و نوشت: اکثر کارشناسان در همایش سالانه سیاست خارجه موسسه "هاینریش بول" که با موضوع جهان عاری از سلاحهای اتمی برگزار شد یک شروع جدید مناسبات ایران و آمریکا را به عنوان پیش شرطی برای پیشرفت در مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران ارزیابی کردند.

"جان اشتاین برونر" کارشناس دولتی از دانشگاه مریلند در این باره اظهار داشت: ایران به تضمینهای امنیتی آمریکا نیاز دارد و تا این تضمینها را دریافت نکند هرگونه تلاشی در راستای حل مسئله هسته ای ایران بی فایده است.

"آرزو کلالیفر اکینسی" کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از سازمان بررسیهای استراتژیک بین المللی در آنکارا نیز خاطر نشان کرد که از دید ترکیه انزوای ایران بزرگترین خطر را به نمایش می گذارد. مداخله ایران در سیستمهای بین المللی مهمترین قدم در این مسیر است.