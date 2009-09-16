به گزارش خبرگزاری مهر محسن پرویز معاون امور فرهنگی روز گذشته در پنجمین جلسه ستاد برگزاری هفته کتاب و در پاسخ به سؤال یکی از حاضران به نگرانی اهالی نشر و فرهنگ کشور درباره بحث تعطیلی نمایشگاه کتاب تهران گفت: از دید ما تعطیلی نمایشگاه کتاب تهران یعنی تعطیلی مهمترین رویداد فرهنگی کشور که این مسئله به جایگاه بین‌ا‌لمللی نمایشگاه ضربه می‌زند و مسوولیت آن بر عهده کسانی است که مطالب تنش‌زا می‌نویسند و می‌گویند در حالی‌که همه ما باید تلاش کنیم نمایشگاه را از هر نظر آماده کنیم و بهانه به کسانی ندهیم که هدف مشخصی را دنبال می‌کنند.

وی از پیگیری موضوع توسط وزیر ارشاد با رئیس جمهور و همچنین وزیر مسکن و شهرسازی خبر داد و اضافه کرد: از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشگاه کتاب تعطیل پذیر نیست و ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا این نمایشگاه با همکاری سایر دستگاهها به بهترین نحو ممکن برگزار شود.

معاون امور فرهنگی ادامه داد: مصاحبه یکی از اعضای ستاد ویژه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران که اعلام کرده بود به جز فضای شبستان امنیت دیگر فضاها را از نظر آتش نشانی تضمین نخواهند کرد در جامعه ایجاد تنش کرده است.

پرویز افزود: در این مصاحبه مسایلی چون تردد زیاد جمعیت، وجود مواد اشتعا‌ل‌زا، نبود شیر آتش‌نشانی، گرمای هوا و فضای تنگ میان راهروها که مانع حرکت سریع ماشینهای سنگین آتش نشانی می‌شود دلیل ناامنی مصلای امام‌خمینی (ره) برای برگزاری نمایشگاه کتاب اعلام شده بود.

وی تصریح کرد: برخی موارد قابل حذف از نمایشگاه کتاب نیستند از جمله جمعیت زیاد که افتخار نمایشگاه کتاب تهران است و همچنین مواد اشتعال‌زا و حذف کتاب که امکانپذیر نیست. از صحبتهای ایشان تعبیرات بدی شد که می‌تواند برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه دغدغه ایجاد کند. البته همان موقع در مورد آن اظهارات مکاتباتی انجام و مسوولیتهای عزیزان به آنها یادآوری شد. این مصاحبه‌ها دغدغه روانی و روحی زیادی برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه به وجود می‌آورد و در واقع زحمات خود دوستان را زیر سوال می‌برد.

وی همچنین تصریح کرد: در همین بین یکی از همکاران ناشر مطلبی را که شاید عجولانه نوشته با استناد به حرفهایی که گفته شده بود و ذکر کردم پیشنهاد تعطیلی نمایشگاه را برای مدتی و تا آماده سازی مکان مناسبی برای نمایشگاه عنوان کرده بود. واقعه دوم نیز اعلام مجری ساخت مصلای امام‌خمینی (ره) مبنی بر این بود که مصلی تا دو سال نمی‌تواند میزبان نمایشگاه باشد. پس از این مسئله ما احساس کردیم به عنوان مجری نمایشگاه کتاب حرکتی آغاز شده تا گزینه مصلای امام خمینی ‌(ره) را از دست ما بگیرد و این به معنی تعطیلی نمایشگاه کتاب بود.

پرویز در پایان تأکید کرد:‌ همه مسؤولان مرتبط با برگزاری نمایشگاه کتاب باید نسبت به این گونه اظهارنظرهای تنش‌زا هوشیار باشند و از اینگونه نظر دادن پرهیز کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی تلاش خود را برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران انجام خواهد داد.