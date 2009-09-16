1550 معلم در استان مرکزی بازنشسته می شوند

سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مره در اراک افزود: از این تعداد نیروی بازنشسته 800 نفر به صورت عادی و 750 نفر به صورت پیش از موعد به بازنشستگی می رسند.

وی با اشاره به وجود 238 نفر نیروی حق التدریس افزود: در حال حاضر استخدام 35 معلم نهضت سواد آموزی این استان در دستور کار است و در صورت اجرایی شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی، 238 نیروی حق التدریس نیز استخدام می شوند.

کریم زاده گفت: در سال تحصیلی جدید، 250 هزار دانش آموز این استان در دو هزار و 700 واحد آموزشی دولتی مشغول تحصیل می شوند.

وی با اشاره به اینکه 19 هزار و 300 دانش آموز نیز در 210 واحد آموزشی غیر دولتی ثبت نام کردند، افزود: 100 مدرسه این استان نیز در سال جاری به صورت هیات امنایی اداره می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه با اشاره به نقش شورای دانش آموزی در آینده دانش آموزان گفت: سال گذشته 25 هزار و 905 نفر در شورای دانش آموزی کاندیدا شدند و 172 هزار و 924 دانش آموز در این شورا رای دادند.

وی اعتبار امسال سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی را 147 میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: امسال 400 میلیون تومان صرف خدمات آموزشی در دوره ابتدایی می شود و همچنین خدمات آموزشی در ساوه و اراک خریداری می شود.