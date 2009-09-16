۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۱

یحیوی به مهر خبر داد:

هیچیک از واحدهای علوم پرشکی دانشگاه آزاد غیرمجاز نیستند/ مشکل رفع شد

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: اشکالات واحدهای آموزشی دانشگاه آزاد که دارای رشته های علوم پزشکی هستند برطرف شده و اکنون هیچ واحد غیرمجاز از نظر مقررات وزارت بهداشت نداریم.

دکتر سیدحسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو رشته مامایی و پرستاری به طور ویژه از سوی وزارت بهداشت مورد بازدید و توجه قرار گرفت و در این بازدیدها 17 واحد آموزشی دانشگاه آزاد که رشته مامایی در آنها تدریس می شد اخطار دریافت کردند.

وی گفت: تمامی نقاط ضعف واحدهای مورد نظر که اخطارهای آموزشی دریافت کرده بودند رفع شد و در حال حاضر هیچ یک از واحدهای آموزشی دانشگاه آزاد دارای مشکل از نظر وزارت بهداشت نیست.

یحیوی اضافه کرد: هم اکنون در حال تجهیز و تکمیل وضعیت واحدهایی هستیم که مشکل کمبود امکانات داشتند و رشته های مورد نظر در این واحدها مشکل ندارند.

به گزارش مهر، پیش از این 17 واحد دانشگاه آزاد اسلامی دارای رشته مامایی بودند، اخطار آموزشی دریافت کرده بودند و امکان تحصیل دانشجویان در این واحدهای آموزشی وجود نداشت.

کد مطلب 948491

