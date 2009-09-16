موفقیت محققان کشور در محاسبه درصد شکستگی مرجانها

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور امینی راد مجری طرح نام این وسیله را Coral Watch Racket ذکر کرد و گفت: با استفاده از این دستگاه می توان درصد شکستگیهای یک کلنی مرجانی را در کوتاه ترین زمان ممکن محاسبه و ثبت کرد.

وی پدیده سفید شدگی کلنی های مرجانی را یک عارضه مهم در مرجانها دانست و افزود: این دستگاه کمک می کند تا کاربر میزان سفیدشدگی را در مرجانها بررسی و ثبت کند. ضمن آنکه قادر است شدت رنگ یک کلنی که بیانگر میزان تراکم جلبکهای همزیست با مرجان است را تعیین کند.

این محقق اظهار داشت: دستگاه Coral Watch در مدت زمان کوتاهی می تواند درصد ترکیبات فیزیکی بستر آبها را که جهت مطالعات اکولوژی و بیولوژی ضروری است را محاسبه و درصد آن را بیان کند.

امینی سادگی و راحتی در به کارگیری آن در زیر آب، هزینه بسیار پایین در ساخت و سادگی محاسبه و خواندن اطلاعات به دست آمده از این دستگاه را از مزایای این روش دانست و ادامه داد: علاوه بر اینها این روش دارای ضریب ایمنی بالا در حفظ و مراقبت از صخره های شکننده مرجانی است و کاربرد، قرائت و تجزیه و تحلیل داده ها در این روش نسبت به سایر روشها آسان تر است.

به گفته وی این دستگاه و روش مربوط به آن از سوی دانشگاه "کوینزلند" استرالیا به عنوان روش مطالعه جدید مورد تایید قرار گرفته است.