اجتماع بزرگ علاقمندان نجوم در استقبال از عید سعید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز تشکلهای اجتماعی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران گفت: علاقمندان به علم نجوم روز جمعه مورخ 27 شهریورماه در پارک سنگی جمشیدیه واقع در منطقه نیاوران با هدف استقبال از عید سعید فطر، آشنایی با علم نجوم، شرایط استهلال ماه شوال و معرفی فعالیتهای مختلف مرکز تشکلهای غیردولتی خصوصاً کانونهای فعال در زمینه نجوم گرد هم می آیند.

ابویی افزود: برپایی نمایشگاههای تصاویر نجومی، ابزار و وسایل نجوم و رصد آسمان، ماکت سیارات، اجرام و کاوشگرها و برپایی تئاتر خیابانی و لباسهای مبدل علم نجوم بخشی از فعالیتهای مورد نظر جهت اجرا در برنامه مذکور خواهد بود.

وی عنوان کرد: از دیگر فعالیتهای برنامه ریزی شده جهت اجرا در پارک سنگی جمشیدیه برپایی غرفه قرآن و نجوم، برگزاری مسابقه نجومی، سیاره مشتری و رویت آسمان شب، سخنرانی در خصوص رویت هلال ماه، برپایی نمایشگاه فیلم اجرام آسمانی و سیارات و بسیاری از فعالیتهای دیگر است.

ابویی خاطرنشان کرد: این اجتماع بزرگ با مشارکت ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری، شهرداری منطقه یک تهران، معاونت اجتماعی شهرداری تهران، معاونت فضای سبز شهرداری تهران و مرکز نجوم شهرداری تهران برگزار خواهد شد.