۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

70 میلیون ریال اعتبار بین کانونهای مساجد لرستان توزیع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان از توزیع بیش از هفتاد میلیون ریال اعتبار بین کانون های مساجد این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم اباد اظهار داشت: اعتباری معادل 70 میلیون ریال به حساب تعداد چهل و دو کانون فرهنگی و هنری مساجد استان واریز شده است.

وی افزود: این اعتبار به حساب کانون های فعال استان و به شرط برنامه محوری واریز شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان خاطر نشان کرد: در مرحله اول توزیع سرانه به حساب هر کدام از چهل و دو کانون فرهنگی فعال استان مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال واریز شده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه تعداد 95 کانون فرهنگی و هنری در سطح این استان فعال هستند، یادآور شد: در مراحل بعدی توزیع اعتبار، به دیگر کانون های استان نیز سرانه پرداخت می شود.

کد مطلب 948517

