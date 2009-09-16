70 میلیون ریال اعتبار بین کانونهای مساجد لرستان توزیع شد

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم اباد اظهار داشت: اعتباری معادل 70 میلیون ریال به حساب تعداد چهل و دو کانون فرهنگی و هنری مساجد استان واریز شده است.

وی افزود: این اعتبار به حساب کانون های فعال استان و به شرط برنامه محوری واریز شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان خاطر نشان کرد: در مرحله اول توزیع سرانه به حساب هر کدام از چهل و دو کانون فرهنگی فعال استان مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال واریز شده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه تعداد 95 کانون فرهنگی و هنری در سطح این استان فعال هستند، یادآور شد: در مراحل بعدی توزیع اعتبار، به دیگر کانون های استان نیز سرانه پرداخت می شود.