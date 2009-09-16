حجت الاسلام سقای بی ریا مشاور امور روحانیت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه آیا شما در دولت دهم نیز درهمین سمت به ادامه فعالیت خواهید پرداخت، گفت: بنده به عنوان مشاور امور روحانیت رئیس جمهور در دولت دهم نیز خواهم بود. وی تقویت ارتباط با مراجع و تعامل و شفاف سازی بر اصول شرعی قانونی را از مهمترین برنامه های خود در دولت دهم عنوان کرد.

مشاور امور روحانیت رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور در خصوص انتخاب وزیران زن با مراجع مذاکره ای داشته است، گفت: اینکه رئیس جمهور بخواهد برای هر سئوالی به قم سفر کند و مسئله را رفع و رجوع کند، درست نیست. ما بر این اعتقادیم که بر اساس قاعده کلی باید به مراجع احترام گذاشته شود و نظرات آنان به عنوان مرجع و کارشناسان اسلامی برای ما بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه علما نظرات خود را درقالب فتوا بیان می کنند، گفت: به طور کلی درمیان فتاوی مراجع در جهان شیعه اختلاف وجود دارد.

سقای بی ریا افزود: اینکه رئیس جمهور بخواهد برای کابینه خود از وزیران زن استفاده کند باید ببیند که مرجع تقلید او چه می گوید. اگر مرجع او آن موضوع را دارای اشکال و حرام دانست باید به نظر مرجع تقلید خود احترام بگذارد. پس در همین راستا رئیس جمهور بارها اعلام کرده که مقلد مرجعیت است و فتواهای آن مرجع عالیقدر را رعایت می کند.

وی با بیان اینکه مراجع تقلید توقعاتی دارند و این به معنای آن نیست که به عنوان فتواهای آنان عمل شود، گفت: توقع مراجع این است که در مورد موضوعاتی که اتفاق نظر وجود دارد خلافش عمل نشود.

مشاور امور روحانیت رئیس جمهور با بیان اینکه احترام به مراجع در این قالب خود را پیدا می کند، گفت: حکومت اسلامی بعد از تشکیل خبرگان رهبری که در آن علمای سطح بالا حضور دارند مجتهد جامع الشرایطی را به عنوان ولی فقیه که همان رهبری است انتخاب می کند که این فرد مجتهد جامع الشرایط است.

سقای بی ریا تاکید کرد: مراجع در سطح عالی خودشان حق دارند به عنوان تصمیمات با ولی فقیه بحث و تبادل نظر کنند و بعد از اینکه ولی فقیه مسائل را بررسی کرد تصمیم می گیرد. حال ممکن است آن تصمیم تعدیل شده باشد یا عوض کند یا فتوای خود را عمل کنند . ولی با این حال مراجع ما صاحب نظر هستند و در همه امور نظر خود را ابراز می کنند چون صاحب نظر هستند پس زیباست که به آنان به عنوان مراجع و صاحبان نظام احترام گذاشته شود.