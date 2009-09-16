38 واحد تولید مصالح ساختمانی در بوشهر گواهی استاندارد دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، امیرحسین محتشم بعداز ظهر چهارشنبه در نشست شورای استاندارد استان افزود: با دریافت گواهی استاندارد این تعداد واحد، کل واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی استان بوشهر به 40 واحد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: با استانداردسازی مصالح ساختمانی علاوه بر استحکام ساختمانها موجب کاهش خسارت جانی و مالی در مواقع بلایای طبیعی از جمله زلزله خواهد شد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی بوشهر اضافه کرد: استان در زمینه استانداردسازی تولید واحدهای تیرچه و بلوک همچنان با مشکل روبروست.

محتشم با بیان اینکه از مجموع 275 واحد صنعتی تحت پوشش این اداره کل، 84 واحد نشان استاندارد دارند، گفت: تعداد واحدهای فعال تحت پوشش اداره کل استاندارد 252 واحد است و 23 واحد نیز غیرفعال است.

وی اضافه کرد: واحدهای تحت پوشش حدود 380 فرآورده مختلف را تولید می ‌کنند و 114 واحد دارای پروانه تولید هستند.

استاندار بوشهر نیز با تأکید بر اینکه مصالح ساختمانی، آسانسور و تیرچه و بلوک از موارد مهمی است که نسبت به استاندارد شدن آنها باید اقدام کرد، گفت: تأکید بر استانداردسازی به این منظور است که از هدر رفت سرمایه ملی جلوگیری شده و امنیت جانی مردم نیز تأمین باشد.

ابوطالب شفقت با اشاره به اینکه تولید کنندگان مصالح ساختمانی باید مشخصات استاندارد را رعایت کنند، افزود: در واگذاری مصالح ساختمانی، کیفیت و مرغوبیت مصالح مد نظر قرار گیرد.

وی خواستار اختصاص یک درصد اعتبارات استانی برای ارتقا سطح استاندارد خدمات عمرانی شد و گفت: برای ارتقا سطح استاندارد و کیفیت خدمات عمرانی استان، طرح اختصاص یک درصد اعتبارات استانی برای این امر باید تدوین شود.