۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

طی سال جاری؛

تولید گندم در کرمان 20 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شرکت غله کرمان از افزایش 20 درصدی تولید گندم طی سال جاری در کرمان خبر داد.

احمد صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تولید گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته در استان کرمان 20 درصد افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری بیش از 180هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که در مقایسه با سال گذشته 80 درصد افزایش داشته است.

صفوی عنوان کرد: 50 درصد ازگندم های خریداری شده در شهرستانهای استان کرمان تولید شده است و 50  درصد باقی مانده از گندمهای خریداری شده تولید استانهای فارس و کردستان است.

وی خاطر نشان کرد: امسال به علت بارندگی های خوب تولید گندم ما 20درصد افزایش یافته است و در حال حاضرسیلوهای استان با ظرفیت 135هزار تن تکمیل هستند و سیلوی گندم روباز کرمان با ظرفیت 15هزار تن و سیلوی جیرفت با ظرفیت 10هزار تن نیز در مرحله بارگیری قراردارند و تا پایان امسال برای ذخیره سازی گندم مشکلی نخواهیم داشت .

