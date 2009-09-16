به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان امیر قلعه نویی درصددند تا یادمان ویژه باشگاه سپاهان را در کنار مزار زنده یاد سیروس قایقران قرار دهند و نسبت به مقام این ورزشکار بزرگ فوتبال ایران ادای احترام کند. همچنین سپاهانی‌ها در ادامه در گلزار شهدای بندرانزلی هم حضور خواهند یافت.

دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و سپاهان اصفهان از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور یکشنبه 29 شهریورماه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود که زردپوشان اصفهانی برای حضور در آن دیدار ساعت 11 شنبه اصفهان را به مقصد انزلی ترک خواهند کرد.







