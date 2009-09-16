برگزیدگان دهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان 6 برگزیده در 5 گروه علمی به عنوان برگزیده معرفی شدند.

در گروه اندرولوژی یا ناباروری مردان "پائولو کیفی" از ایتالیا با مقاله ای تحت عنوان نقش حیاتی ژن PATZI در اسپرماتوژنز و تومورهای بیضه، در گروه جنین شناسی "گیتانجالی ساشدوا" از هند با مقاله ای تحت عنوان بررسی مولکولی شرایط رحم در طی لانه گزینی در انسان و پریمات های غیر انسانی و در گروه سلولهای بنیادی "ای لیو" از چین با مقاله ای با عنوان ترمیم بافتی با استفاده از سلولهای بنیادی دندان در یک مدل حیوانی بزرگ، به عنوان مقالات برتر معرفی شده اند.

در گروه ژنتیک "وی سوم او" از چین با مقاله ای با عنوان نقش ژن آدرنومدولین در تولید مثل دو جنس نر و ماده، در گروه زنان "شرمن سیلبر" از آمریکا با مقاله دوقلوهای مونوزیگوت ناموزون با نارسایی تخمدان: پیوند تخمدان (کورتکس در مقابل میکرووسکولار) و انجماد و "ملیندا هالاس" از مجارستان به مقاله ای با عنوان چه چیز از گهواره زندگی (رحم) حفاظت می کند؟ ایمونومدولاسیون وابسته به پروژسترون به عنوان برندگان مشترک در گروه زنان معرفی شدند.

در بخش برندگان ایرانی دکتر "سیدجواد مولا" با مقاله بیان متفاوت فرمهای پیرایش مختلف OCT4 در سلولهای پرتوان و غیر پرتوان انسانی، دکتر "محمدرضا صفری نژاد" با مقاله درمان دارویی انزال زودرس بر مبنای شواهد و دکتر "حسین مزدرانی" با مقاله کاهش ناپایداری ژنتیکی القایی قابل انتقال به نسل بعد در گامتها با استفاده از ویتامین های E و C مشاهده شده به صورت میکرونوکلئید و آنوپلوئیدی کروموزومی در رویانهای پیش لانه گزینی به عنوان مقالات برگزیده انتخاب شدند.