۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

"نظریه متافیزیکی دولت" منتشر شد

کتاب "نظریه متافیزیکی دولت" اثر لئونارد ترلاونی هاب‌هوس از سوی انتشارت تیلور و فرانسیس منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آرا و اندیشه‌های هاب‌هوس از نظریه‌پردازان لیبرالیسم اجتماعی می‌پردازد.

این کتاب اولین بار در سال 1918 به چاپ رسیده است. این کتاب اثری ماندگار از این جامعه شناس و سیاستمدار انگلیسی است که مشتمل بر 5 سخنرانی اوست.

این سخنرانی‌ها در پاییز سال 1917 میلادی در مدرسه اقتصادی لندن ایراد شده است.

این کتاب دربرگیرنده نظریه‌های هاب‌هوس درباره پژوهشهای اجتماعی، آزادی، قانون و اراده دولت است.

هاب‌هوس سیاستمدار لیبرال برتانیایی و یکی از نظریه‌پردازان لیبرالیسم اجتماعی به شمار می‌رود.

