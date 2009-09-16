"نظریه متافیزیکی دولت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آرا و اندیشههای هابهوس از نظریهپردازان لیبرالیسم اجتماعی میپردازد.
این کتاب اولین بار در سال 1918 به چاپ رسیده است. این کتاب اثری ماندگار از این جامعه شناس و سیاستمدار انگلیسی است که مشتمل بر 5 سخنرانی اوست.
این سخنرانیها در پاییز سال 1917 میلادی در مدرسه اقتصادی لندن ایراد شده است.
این کتاب دربرگیرنده نظریههای هابهوس درباره پژوهشهای اجتماعی، آزادی، قانون و اراده دولت است.
هابهوس سیاستمدار لیبرال برتانیایی و یکی از نظریهپردازان لیبرالیسم اجتماعی به شمار میرود.
نظر شما