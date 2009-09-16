به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک روز سه شنبه با حضور علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ، بهرام افشارزاده دبیرکل ، مهدی قدمی نایب رئیس اول، محمود خسروی وفا نایب رئیس دوم ، مهدی کرباسیان خزانه دار، رباب شهریان، مهمدی هاشمی، احمد ناطق نوری، محمود مشحون، شاهرخ شهنازی و علی کفاشیان برگزار شد، که طی آن اعضا در ابتدای نشست به بررسی ترکیب کمیته های ستاد تدارکاتی بازی ها پرداختند.



در این خصوص ابتدا طرح اجرایی سیستم برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد فدراسیون ها در رویدادهای گروهی(بازی های آسیایی و المپیک) که قبلا توسط هیئت اجرایی تصویب شده بود مطرح و در مورد تغییراتی که در برخی از بخش ها شامل شرح وظایف کمیته های فرعی اعمال شده بود توضیحات لازم از سوی مهدی قدمی ارائه شد.



در ادامه نشست، وظایف اعضای هیئت رئیسه ستاد تدارکاتی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و شیوه نظارت کمیته های تدارکاتی بر اردوهای آماده سازی رشته های مختلف نیز جهت حضوری قدرتمند در بازی های آسیایی و المپیک تبیین و تنظیم شد.



چگونگی برنامه ریزی و فعالیت کمیته سنجش آمادگی و قابلیت های جسمانی اردونشینان نیز از مهم ترین مسایلی بود که مورد بحث و بررسی اعضای هیئت اجرایی قرار گرفت.



در ادامه، گزارش هایی از برپایی نشست های برنامه ریزی شده با فدراسیون های اعزامی به بازی های داخل سالن ویتنام و بازی های آسیایی گوانگجو و همچنین اردوهای آماده سازی آنان به اطلاع حاضران رسید.



موضوع مهم دیگری که در این نشست اعضای هیئت اجرایی به آن پرداختند شیوه فعالیت کمیته فرهنگی در اردوهای آماده سازی تیم های ملی کشورمان بود که در این خصوص مقرر شد تا برنامه ریزی این کمیته در نشست هفته بعد و با حضور رئیس و دبیر کمیته فرهنگی در نشست هیئت اجرایی مورد بررسی پایانی قرار گرفته و به تصویب نهایی اعضای هیئت اجرایی برسد.

ضمنا مقرر شد تا دیگر کمیته های تدارکاتی اعم از علمی، سنجش، فرهنگی، تغذیه، روانشناسی و مربیان نیز برنامه های خود را با حضور رئیس و دبیر کمیته به هیئت اجرایی ارائه دهند تا در صورت صلاحدید آنها به مرحله اجرا درآید.



آخرین بحث اعضای هیئت اجرایی نیز به استعفای حسن میرزاآقابیگ دبیر ستاد اجرایی دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی اختصاص داشت که در این خصوص اعضای هیئت اجرایی با بررسی تمامی جوانب و ایجاد تحرک لازم در برنامه های ستاد و همچنین درخواست دبیر مستعفی، با این استعفا موافقت نموده و شاهرخ شهنازی رئیس فدراسیون تنیس روی میز را به عنوان دبیر جدید ستاد اجرایی بازی ها انتخاب کردند.



ضمنا مقرر شد تا میرزا آقابیگ به عنوان مشاور در ستاد فعالیت کند تا با توجه به ارتباطات و تجربیات لازم بر انجام فعالیت های ستاد سرعت بخشیده شود.