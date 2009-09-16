به گزارش خبرنگار مهر، سردار عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ روز چهارشنبه در نشستی خبری در آستانه سالروز آغاز هفته دفاع مقدس با تشریح وضعیت کشور در آغاز جنگ تحمیلی گفت: برای اولین بار کشوری با کشور دیگری وارد جنگ شد که شرق و غرب او را حمایت می کردند و از نظر دلاری کشورهای حاشیه خلیج فارس تماما حامی عراق بودند و جوامع بین المللی هم از این کشور حمایت می کردند.

وی با اشاره به شکایت جمهوری اسلامی ایران به سازمان های بین المللی و بی فایده بودن این شکایات افزود: پس از فرمان امام، مردم بسیج شدند و به کمک ارتش شتافتند. مراحل جنگ را بدون تکیه به دیگر کشورها و با استفاده از توانمندی ها با تمسک به ولایت و رهبری امام و پشتیبانی های مردمی و بسیج مردمی در این جنگ به مقابله با ارتش مجهز عراق پرداخته شد.

عراقی با اشاره به برآورد کارشناسان نظامی برای گرفتن 15 روزه خوزستان از سوی عراقی ها در ابتدای جنگ تحمیلی و مصاحبه صدام که قطعنامه الجزایر را پاره و اعلام کرده بود که ادامه مصاحبه اش را در اهواز و تهران ادامه خواهد داد، تصریح کرد: ارتش و نیروهای مردمی بسیج شدند و جلوی صدام را گرفتند ما نیز برای پیروزی برابر ارتش سازمان یافته و مانور کرده ای که پشتوانه کامل جبهه شرق و غرب را به همراه خود داشت مجبور به انجام حرکاتی برای تاخیر انداختن کار دشمن از طریق حرکات پارتیزانی و چریکی بودیم که این موضوع گام اول ما برای مقابله با ارتش عراق بود.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، دومین گام نیروهای کشورمان در جنگ برابر بعثی های عراق را وادار کردن دشمن به زمین گیر شدن در یک نقطه خواند و گفت: در این برهه آنقدر حرکات چریکی ما دامنه گسترده ای پیدا کرده بود که بتوان ارتش عراق را در یک نقطه زمین گیر کرد و برای مقابله بهتر با آن در ادامه کار برنامه ریزی نمود.

سردار عراقی ادامه داد: دشمن در چنین حالتی مجبور به گرفتن حالت پدافندی برای خود بود که به این منظور در ضلع غربی رودخانه کارون که یک نقطه استراتژیک دفاعی است مستقر شد. البته با توجه به اینکه بنی صدر جانشینی فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت اجازه هماهنگی نیروها را برای انجام عملیات نمی داد اما با فرار او اولین عملیات در دارخوین انجام شد و پس از آن عملیات ثامن الائمه شکل گرفت.

وی گام سوم تهاجم گسترده نیروهای اسلامی ایران را بیرون راندن دشمن از خاک کشور خواند و یادآور شد: عملیات بستان بسترسازی برای انجام عملیات فتح المبین و بیت المقدس شد که در نهایت منجر به آزادسازی خرمشهر گردید. با طی این 3 مرحله ما توانستیم خود را به مرزهای بین المللی نزدیک کنیم. تا جایی که صدام نیز اعلام کرد استخوان های ارتش بعث توسط رزمنده های ایرانی شکسته شده است.

فرمانده سپاه محمدرسول الله در ادامه با بیان اینکه امروز از سالروز آغاز هفته دفاع مقدس به عنوان نقطه عطفی در تاریخ یاد می شود گفت: انجام رژه در سالروز در آغاز دفاع مقدس، برگزاری اختتامیه طرح های هجرت 3 و بسیج سازندگی، اجرای طرح محرومیت زدایی و تهیه سبد کالا برای خانواده های محروم، ویزیت رایگان، برگزاری جشنواره های فرهنگی - هنری، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با جانبازان و ایثارگران، مراسم روز سرباز، ارسال پیامک های فرهنگی، برگزاری مسابقات قرآنی و جشنواره های ورزشی، برگزاری کارگاه آموزش تئاتر از جمله رئوس برنامه های سپاه محمد رسول الله در هفته دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه علاوه بر اقدامات یاد شده 3 کار شاخص و چشم گیر از سوی سپاه محمد رسول الله در ایام سالگرد دفاع مقدس برگزار خواهد شد، تصریح کرد: اولین برنامه نشستی با 5 هزار نفر از پیشکسوتان در روز اول مهر ماه با مقامات تراز اول خواهد بود که در این مراسم از زحمات این پیشکسوتان تقدیر و برای برقراری ارتباطی تنگاتنگ با آنها برنامه خواهیم داشت.

سردار عراقی دومین کار ویژه سپاه محمد رسول الله در هفته دفاع مقدس را برگزاری نمایشگاه و رزمایش یاد یاران را در فضایی به وسعت 50 هزار متر مربع که 20 هزار متر آن مسقف شده است خواند و تصریح کرد: در این نمایشگاه که از روز دوم مهر ماه صبح و عصر در محل پادگان امام حسن (ع) برگزار خواهد شد اقدامات نرم افزاری در ارتباط با شبیه سازی دوران دفاع مقدس و به تصویر کشیدن فضای جنگ صورت خواهد گرفت.

فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ اضافه کرد: در این نمایشگاه همچنین برنامه های متنوعی برای افراد 3 سال به بالا در نظر گرفته شده است که بخشی از آن برگزاری نمایشگاه عکس، برگزاری مسابقات دارت، در اختیار قرار دادن ماشین های کنترل دار، مسابقه تپانچه بادی، مسابقه پنت بال، کارگاه راپل برای عموم علاقه مندان، سالن کودک و نوجوان با مشارکت صدا و سیما، تاکسی تانک و سوار کردن افراد و بردن آنها به فضای شبیه سازی شده جنگ و اجرای 20 برنامه شاد از سوی هنرمندان از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که با توجه به اقدامات رفاهی در نظر گرفته شده و برنامه های متنوعی که در این نمایشگاه پیش بینی شده است روزانه 15 هزار نفر از علاقه مندان از نمایشگاه یاد یاران دیدن به عمل آورند. همچنین علاقه مندان و شخصیت های خلاق می توانند نظرات خود را درباره هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه به شماره تلفن های 3- 22661302 و 22661304 به ما انتقال دهند.

سردار عراق در پایان خاطر نشان کرد: در حوادث بعد از انتخابات همه مردم فکر می کنند بسیجیان افرادی هستند که فقط بلدند اسلحه به دست بگیرند و بجنگند اما در این نمایشگاه ملاحظه خواهند کرد که بخشی از کار بسیج توان دفاعی است و بخش عمده ای از آن فعالیت های فرهنگی، هنری و نرم افزاری است.