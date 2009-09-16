انحراف در متروی اصفهان تعمدی است/ مترو باید سریعتر به اتمام برسد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سیدمرتضی سقائیان نژاد در نشستی خبری به دنبال اخبار منتشر شده در خبرگزاری مهر در خصوص انحراف متروی اصفهان افزود: دستگاه TBM دارای برنامه ای است که بر همین اساس از نقطه A شروع و تا نقطه B نیز ادامه دارد که این برنامه نیز دارای یک رمز است که با توجه به این رمز کسی اجازه ورود به این برنامه را ندارد و هیئت آلمانی نیز پس از بازدید این دستکاری را تائید کرده است.

سقائیان نژاد در ادامه در پاسخ به یکی از خبرنگاران اظهار داشت: در این رابطه هنوز شخصی دستگیر نشده اما افراد مقصر مشخص هستند و در حال بررسی موضوع هستیم.

وی تصریح کرد: اکنون چون متن این نامه محرمانه است نمی ‌توان از یک ارگان خاص در این خصوص نام برد.

شهردار اصفهان در این حین نامه را به چند تن از نمایندگان اصحاب رسانه نشان داد که نماینده خبرنگاران نیز در این خصوص اظهار داشت: در متن این نامه تاکید بر مواردی اشاره و انگشت گذاشته شده است که تاکید بر تعمدی بودن این مسئله دارد.

در ادامه این جلسه در حالیکه رئیس سازمان قطار شهری اصفهان در نشست خبری انحراف متروی اصفهان را از نزدیک آسفالتهای خیابان اصلی و پس از رمپ سی و سه پل دانست، اما سقائیان نژاد اظهار داشت: این انحراف هیچ ارتباطی با زاینده رود ندارد و پس از عبور از رودخانه در ابتدای چهارباغ بالا رخ داده است که یک هیئت آلمانی در خصوص انحراف TBM حاضر و اقدامات کارشناسی را در این راستا انجام داده اند.

نقشه انحراف مترو از مسیر اصلی خود

وی ادامه داد: این هیئت آلمانی نیز دست کاری در دستگاه TBM را تائید کرده و در این راستا هشت گزینه را پیش روی ما گذاشته که اکنون کارشناسان مشغول بررسی آن هستند.

سقائیان نژاد با اشاره به اینکه نباید اینگونه تصور شود که در انحراف متروی اصفهان فاصله با سی و سه پل کم شده است، اظهار داشت: این فاصله پس از پایان پل در نقطه انحراف 43.26 متر با پایه های پل فاصله دارد و در نقطه میانی این انحراف این فاصله به 45.77 متر می‌رسد و در نهایت در نقطه پایانی این فاصله به 71.37 خواهد رسید.

وی همچنین بیان کرد: کمترین فاصله تونل مترو با پایه‌های پل نزدیک به 40 متر است و این در حالیست که میراث فرهنگی فاصله‌ ای بسیار کمتر را در این خصوص مطرح کرده ‌که در این رابطه نامه‌های مربوطه نیز موجود است.

سقائیان نژاد به راهکارهای عبور مترو از مسیر منحرف شده پرداخت و با اشاره به اینکه می‌توان مترو را از زیر ساختمانهای اطراف پل گذر داد، گفت: این موضوع مصوبه‌ ای است که در سال 85 در روزنامه جمهوری اسلامی مطرح که در این روزنامه آمده این مصوبه که در خصوص قطار شهری تهران وجود دارد را می توان در خصوص قطار شهری کلانشهرها نیز اجرا کرد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: یعنی می‌توان بدون اینکه حتی یک ریال نیز پرداخت کرد از زیر ساختمانها عبور کرد.

وی همچنین به برخی از موارد هشت گزینه پیشنهادی هیئت آلمانی اشاره کرد و گفت: ‌در یکی از این تحلیلها آمده می ‌توان منحنی ایجاد شده را بدون اینکه قوس ایجاد شده کم شود ادامه و در نهایت با قوس 250 متر ایستگاه مترو نزدیک 100 متر جابجا خواهد شد.

شهردار اصفهان به شفت گذاری نیز اشاره و در این خصوص نیز مطالبی را مطرح کرد.

سقائیان نژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای متروی اصفهان نزدیک به 500 میلیارد تومان هزینه شده است و نباید اقداماتی انجام شود که اجرای این مهم با تاخیر روبرو شود.

وی بیان کرد: باید هرچه سریعتر متروی اصفهان آماده و در اختیار مردم قرار گیرد و برخی از تشویشهایی که انجام می‌شود در نهایت سبب خواهد شد تا پروژه اجرای متروی اصفهان با تاخیر مواجه شود.

سقائیان نژاد همچنین یکی از دلایل خرید دستگاه TBM را با قیمتی نزدیک به 20 میلیارد تومان در این دانست که در نهایت خسارتی متحمل آثار تاریخی اصفهان نشود.

شهردار اصفهان که در این جلسه به سبب سکوت رسانه‌ای در خصوص مسائل موجود در متروی اصفهان به سکوت رسانه‌ای متهم شد، اظهار داشت: در این خصوص به سبب دستور مطرح شده از جانب مسئولان استانی و سبب حساسیتهای موجود قرار شد تا در خصوص متروی اصفهان سکوت شود و برخی از مصاحبه‌هایی نیز که برخی از اعضای شورای شهر داشتند به سبب نزدیکی بیشتر آنان با اصحاب رسانه بود.

سقائیان نژاد خاطرنشان کرد: این موضوع در خصوص مسئله آب اصفهان نیز مطرح شد که این امر به زیان اصفهان تمام شد.

در حالیکه شهردار اصفهان در این جلسه توضیحاتی را نیز در خصوص دیگر اخبار منتشر شده در خبرگزاری مهر چون هنرستان هنرهای زیبا، ‌مرکز فرهنگی فرشچیان و ... نیز داد اما به ‌رغم اینکه خبرنگار این رسانه در این راستا توضیحات لازم را داشت و حتی در این خصوص ثبت نام نیز کرده بود، فرصت تریبون در اختیار این رسانه قرار نگرفت و پس از انتقاد قرار شد تا شهردار اصفهان در این رابطه جلسه‌ای خصوصی را در آینده‌ای نزدیک با این رسانه داشته باشد.