واشنگتن سالانه 75 میلیارد دلار صرف هزینه های جاسوسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "دنیس بلر" رئیس اداره اطلاعات مرکزی آمریکا در واشنگتن با اشاره به بودجه 650 میلیارد دلاری وزارت دفاع، افزود: بیش از 10 درصد از بودجه این وزارتخانه صرف فعالیت های جاسوسی دولت در هر سال می شود.

در آمریکا 16 موسسه مختلف اطلاعاتی فعالیت می کنند، که هر کدام بودجه ای جداگانه برای خود دارند.

برخی از این موسسات جاسوسی - اطلاعاتی وابسته به دولت و برخی دیگر تحت کنترل ارتش فعالیت می کنند، اما همگی تحت نظر اداره اطلاعات مرکزی آمریکا هدایت می شوند.

این برای نخستین باراست که هزینه های جاسوسی در آمریکا توسط دولت فاش می شود. دولت آمریکا تحت فشار نمایندگان سنا و گروه های حقوق بشر تصمیم به اعلام این هزینه ها گرفته است.

هزینه های جاسوسی در دولت بوش طی سال های 2007 و 2008 همواره سری باقی می ماند.