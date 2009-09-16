۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

در 15 سال اخیر ؛

بیکاری در انگلیس به بالاترین حد خود رسید

نرخ بیکاری در انگلیس به بالاترین میزان خود در 15 سال گذشته رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، با اضافه شدن 210 هزار نفر به شمار بیکاران انگلیس، نرخ بیکاری دراین کشور به دو میلیون و 470 هزار نفر در سه ماه منتهی به جولای رسید.

در آماری که امروز چهارشنبه توسط ادراه ملی آمار انگلیس منتشر شد اعلام گردید که میزان بیکاری در این کشور از سال 1995 تا کنون به بالاترین حد خود رسیده است.

این در حالی است که پیش از این "مروین کینگ" رئیس بانک انگلیس، اعلام کرد بود که نشانه هایی از بهبود اوضاع اقتصادی در انگلیس مشاهده شده است.

بر اساس این گزارش، رکود اقتصادی باعث شده تا اغلب ادارات و شرکتها اقدام به اخراج کارکنان خود بکنند و همین دلیل موجب افزایش شمار بیکاران در این کشور شده است.

اداره آمار انگلیس در گزارش خود آورده است که به احتمال زیاد شمار بیکاران این کشور درسال 2010 به سه میلیون نفر می رسد.

