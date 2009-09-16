ششمین نمایشگاه بزرگ ناشران ایران در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد سعیدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان با حضور ناشران سراسر کشور از 24 تا 30 مهرماه سال جاری در کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در راستای برگزاری سالیانه نمایشگاه کتاب در کرمان در صورت مساعدت استاندار کرمان سومین نمایشگاه پیاپی و ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان برپا خواهد شد.

سعیدی عنوان کرد: برای موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران امکان فراهم آوردن زمینه برپایی پی در پی و سالانه این نمایشگاه با توجه به تعدد استانها، زمان ناکافی و سهم استانها از فعالیت های فرهنگی و هزینه بر بودن آن وجود ندارد اما با رایزنیهای انجام شده و با توجه به برگزاری موفق نمایشگاههای قبلی و همچنین استقبال مردم کرمان توافق اولیه در این خصوص صورت گرفته است.

وی اعتبار برگزاری نمایشگاه را به صورت مشارکتی بین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و استانداری کرمان ذکر کرد و گفت: سهم استانداری حسب دستور استاندار تامین می شود که مکاتبات لازم در این زمینه صورت گرفته است که امیدواریم در این خصوص با توجه به انتظار جامعه فرهنگی استان اقدام مناسب انجام شود.