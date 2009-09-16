هزار برنامه مختلف فرهنگی، سیاسی در بوشهر برگزار می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار فتح الله جمیری بعداز ظهر چهارشنبه در آستانه هفته دفاع مقدس در نشست خبری با خبرنگاران افزود: برنامه‌های هفته دفاع مقدس از روز 31 شهریور ماه همزمان در سراسر استان آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با نماینده ولی‌ فقیه در استان، رژه نیروهای مسلح، افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس، همایش موسیقی آواها و نواهای محلی از جمله برنامه‌های مهمی است که در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بیان کرد: زنگ مقاومت در مدارس، گردهمایی رزمندگان اسلام، دیدار روسای فرماندهان بسیج و میزگرد فرماندهان جنگ با دانش‌آموزان از دیگر برنامه‌های مهم هفته دفاع مقدس است.

جمیری گردهمایی ایثارگران، بیان خاطرات رزمندگان در مساجد و دانشگاه‌ ها، تجلیل از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، دیدار با خانواده شهدا، برپایی نمایشگاه ادوات جنگی، نمایش فیلم‌های سینمایی، بررسی فیلم‌های دوران دفاع مقدس، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری ادعیه مختلف، نشست با هنرمندان، برگزاری مسابقات فرهنگی و داستان‌نویسی و ورزشی، تجدید بیعت با ائمه جمعه، اجرای مانور پدافند غیرعامل با همکاری مدارس و یادواره شهدای محلات از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

وی داشتن روحیه بسیجی، نقش رهبری، اتحاد، انسجام، تدبیر و توان رزمی فرماندهان و رزمندگان از عوامل موفقیت در دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی نیز باید از همین رویه برای گسترش انقلاب در عرصه های مختلف و اعتلای نظام اسلامی استفاده شود .

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: جنگ تحمیلی نبرد همه جانبه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا علیه ملت ایران اسلامی بود و اثبات این نظریه نیز در این است که به رغم فروپاشی حکومت بعث عراق، آمریکا همچنان با هدف مقابله با ایران، حمایت از رژیم صهیونیستی در منطقه حضور دارد .

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه امام صادق بوشهر نیز گفت: 8 سال دفاع مقدس سکوی پرتاب ایران به قله سعادت بود.