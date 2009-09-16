کارفرمایان بوشهری تمایل بیشتری به بکارگیری کارگران خارجی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین باشی زادگان بعد از ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال شهرستان بوشهر افزود: با توجه به شناسایی کارگاه هایی که از کارگران خارجی غیر مجاز استفاده می کنند اغلب کارفرمایان به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، حقوق مناسب و دیگر تعهدات مالی تمایل به بکارگیری کارگران خارجی بجای نیروی کار ایرانی دارند.
وی اظهار داشت: با توجه به نرخ بیکاری در کشور وجود بیش از یک میلیون کارگر خارجی که اغلب افغانی هستند در ایران آنهم بصورت غیر مجاز جای تأمل دارد.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر افزود: با توجه به ورود غیر قانونی اتباع خارجی و اقامت طولانی آنها که باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله اقامت، اشتغال در کشور شده اند و قبول شرایط کاری با مزایای کم به نوعی فرصتهای شغلی موجود در کشور را تصاحب می نمایند.
باشی زادگان در ادامه با اشاره به ماده 103، این ماده را ابزار تشویقی برای ایجاد فرصت شغلی پایدارعنوان کرد و گفت: ماده مذکور به منظور اعمال سیاستهای تشویقی و ترغیب کارفرمایان به ایجاد فرصتهای شغلی جدید در جهت جذب نیروی جدید مازاد بر نیروهای قبلی مصوب شده است.
وی افزود: تسهیلات ماده 103 بخشودگی 20 درصدی سهم بیمه کارفرما بابت حق بیمه کارگران است که در صورت تأمین این نیروها از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و یا کاریابی های غیر دولتی شامل حال آنها می شود.
به گفته باشی زادگان این تسهیلات از جمله مزایایی است که به منظور افزایش ایجاد اشتغال و ترغیب کارفرمایان در اختیار آنان قرار گرفته است.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر یادآور شد: تعداد کارفرمایان و کارگران استفاده کننده از ماده 103 قانون برنامه چهارم از ابتدای سال تاکنون به ترتیب 295 کارگر و 155 کارفرما می باشد.
