کارفرمایان بوشهری تمایل بیشتری به بکارگیری کارگران خارجی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حسین باشی زادگان بعد از ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال شهرستان بوشهر افزود: با توجه به شناسایی کارگاه هایی که از کارگران خارجی غیر مجاز استفاده می کنند اغلب کارفرمایان به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، حقوق مناسب و دیگر تعهدات مالی تمایل به بکارگیری کارگران خارجی بجای نیروی کار ایرانی دارند .

وی اظهار داشت: با توجه به نرخ بیکاری در کشور وجود بیش از یک میلیون کارگر خارجی که اغلب افغانی هستند در ایران آنهم بصورت غیر مجاز جای تأمل دارد .

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر افزود: با توجه به ورود غیر قانونی اتباع خارجی و اقامت طولانی آنها که باعث بروز مشکلات فراوانی از جمله اقامت، اشتغال در کشور شده اند و قبول شرایط کاری با مزایای کم به نوعی فرصتهای شغلی موجود در کشور را تصاحب می نمایند .

باشی زادگان در ادامه با اشاره به ماده 103، این ماده را ابزار تشویقی برای ایجاد فرصت شغلی پایدارعنوان کرد و گفت: ماده مذکور به منظور اعمال سیاستهای تشویقی و ترغیب کارفرمایان به ایجاد فرصتهای شغلی جدید در جهت جذب نیروی جدید مازاد بر نیروهای قبلی مصوب شده است .

وی افزود: تسهیلات ماده 103 بخشودگی 20 درصدی سهم بیمه کارفرما بابت حق بیمه کارگران است که در صورت تأمین این نیروها از طریق ادارات کار و امور اجتماعی و یا کاریابی های غیر دولتی شامل حال آنها می شود .

به گفته باشی زادگان این تسهیلات از جمله مزایایی است که به منظور افزایش ایجاد اشتغال و ترغیب کارفرمایان در اختیار آنان قرار گرفته است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر یادآور شد: تعداد کارفرمایان و کارگران استفاده کننده از ماده 103 قانون برنامه چهارم از ابتدای سال تاکنون به ترتیب 295 کارگر و 155 کارفرما می باشد.