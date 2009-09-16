سینمای اسپانیا سه فیلم را برای معرفی به اسکار برگزید

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این سه فیلم را اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسپانیا برای معرفی به بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار هشتاد و دوم برگزیدند و قرار است فیلم برگزیده روز 29 سپتامبر معرفی شود. ضمن اینکه یکی از این سه فیلم نماینده سینمای اسپانیا در جوایز آریل مکزیک خواهد بود.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسپانیا سه فیلم کاملا متفاوت را از سه نسل سینماگران این کشور برای معرفی به اسکار 2010 برگزیده‌اند؛ "رقصنده و دزد" نخستین فیلم تروبا در هفت سال اخیر است که اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان را سال 1994 با "عصر زیبایی" به دست آورد. این فیلم شنبه آینده نخستین بار در جشنواره سن سباستین به نمایش درمی‌آید.

"چاق‌ها" هم که هفته گذشته برای نخستین بار در بخش جنبی روزهای ونیز شصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، دومین فیلم سانچز آروالو در مقام کارگردان است. این فیلمساز جوان را از امیدهای آینده سینمای نسل جدید اسپانیا می‌دانند. "چاق‌ها" داستان مشکلات پیش روی افراد چاق را به تصویر می‌کشد و در ونیز بسیار از آن استقبال شد.

درام عاشقانه "نقشه صداهای توکیو" تازه‌ترین تجربه کویشی در مقام کارگردان است که نام خود را در دهه 1990 به عنوان فیلمسازی برجسته بر سر زبان‌ها انداخت. فیلم نخستین بار در دنیا بهار گذشته در بخش مسابقه شصت و دومین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و داستان آن در ژاپن اتفاق می‌افتد.

سینمای اسپانیا تا به حال 19 بار نامزد اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان بوده و چهار بار این جایزه را برده است که دو بار آخر آن در سال‌های 2004 با "دریای درون" الخاندرو آمنابار و 1999 با "همه چیز درباره مادرم" پدرو آلمودوار بوده است.

مهلت ارسال فیلم‌ها برای حضور در بخش اسکار غیر انگلیسی‌زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا اول اکتبر به پایان می‌رسد و هشتاد و دومین دوره مراسم اسکار هفتم مارس 2010 در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.