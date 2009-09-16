تسهیلات ویژه مترو تهران به نمازگزاران عید سعید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه این شرکت آمده است : خدمت رسانی مترو به نمازگزاران عید سعید فطر ‌با به کارگیری کلیه امکانات خود از ساعت 5:30 صبح روز عید سعید فطر و به صورت رایگان صورت می‌گیرد.

در روز عید سعید فطر سر فاصله حرکت قطارها در خطوط یک و دو حداکثر چهار دقیقه خواهد بود که در صورت ازدحام جمعیت سرفاصله زمانی حرکت قطارها با اعزام قطارهای فوق تیر، طالقانی و دروازه دولت و در خط دو ایستگاههای میدان حر و شهید نواب صفوی نزدیک‌ترین ایستگاهها به دانشگاه تهران هستند و برای تردد آسان تر همشهریان در مجاورت این ایستگاهها اتوبوس و ون مستقر خواهند شد، تا مسافران مترو بتوانند پس از خروج از ایستگاه به دانشگاه تهران منتقل شوند.

نزدیک‌ترین ایستگاه خط چهار مترو به دانشگاه تهران ایستگاه میدان «انقلاب اسلامی» است، اما متاسفانه به دلیل کمبود ناوگان، امکان کاهش سرفاصله زمانی حرکت قطارها در این خط وجود ندارد و قطارها با سرفاصله زمانی 10 دقیقه خدمت رسانی خواهند کرد. لذا با توجه به سرفاصله زیاد حرکت قطارها در خط چهار و مجهز نبودن ایستگاه میدان انقلاب اسلامی به پله برقی توصیه می‌شود همشهریان از ایستگاههای خطوط یک و دو استفاده کنند.