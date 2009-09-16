مدیرعامل تراکتورسازی تبریز تغییر کرد / فشار سیاسی بی نتیجه ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مدیره شرکت تراکتورسازی تبریز در آخرین نشست خود ابوالفتح ابراهیمی را به عنوان مدیرعامل جدید تراکتورسازی تبریز تعیین کرد. پیش از این، محمدرضا زمانلو مدیرعامل تراکتورسازی تبریز بود.

ابراهیمی حدود 8 سال سابقه فعالیت در شرکت تراکتورسازی تبریز ( چهار سال به عنوان مدیرعامل خدمات صنعتی و چهار سال به عنوان مدیرعامل موتورسازان) را دارد.

گفته می شود عدم مشورت هیئت مدیره شرکت تراکتورسازی تبریز در تعیین مدیرعامل جدید این شرکت با برخی ارکان سیاسی ، فشارهایی را به برخی اعضای هیئت مدیره متحمل کرده است.

در همین حال، شنیده شده است یک نماینده مجلس هم در عین ناباوری خواسته هایی در این باره داشته که مورد پذیرش اعضای هیئت مدیره تراکتورسازی تبریز قرار نگرفته است. گویا این نماینده مجلس پیغامهایی به برخی اعضای هیئت مدیره تراکتورسازی تبریز مبنی بر "موضع گیری در این باره" فرستاده است که جای تامل دارد.