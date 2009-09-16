نگهداری راههای ارتباطی کشور به 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

شهریار افندی زاده در حاشیه معارفه مدیر کل جدید راه و ترابری استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به هزینه سنگین نگهداری از راههای ارتباطی گفت: بر طبق استانداردهای جهانی یک تا چهار درصد ارزش راههای هر کشور باید به عنوان هزینه نگهداری در نظر گرفته وهزینه شود که با توجه به ارزش 70هزار میلیارد تومانی راههای کشور سالانه به 700 میلیارد تومان برای انجام فعالیتهای نگهداری نیازمندیم.

وی افزود: بودجه امسال در بخش نگهداری راهها تنها 30 میلیارد تومان است که با حجم عملیات تعریف شده به هیچ وجه کافی نیست و برنامه ها و فعالیتها این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.

23 هزارکشته در سوانح جاده ای کشور

معاون وزیر راه و ترابری به کاهش سوانح جاده ای در سالهای اخیر در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 23 هزار نفر در سوانح جاده ای کشته شدند که 16 هزار نفر آنها در جاده ها و بقیه (65 درصد) در شهرها و حومه جان خود را از دست دادند که جاده، عامل انسانی، وسیله نقلیه و بی توجهی به مقررات عمده دلایل سوانح بوده است.

افندی زاده تصریح کرد: تنها 15 درصد علت سوانح به جاده مربوط می شود که با اجرای طرحهای ایمنی در جاده ها و فرهنگ سازی توانسته ایم هر سال میزان سوانح و کشته ها را کاهش دهیم.

کاهش 10 درصدی کشته ها درسال جاری

به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در چهار ماهه امسال نیز سوانح جاده ای حدود 10 درصد کاهش یافت و از هشت هزار و 400 نفر در چهار ماهه سال قبل به هفت هزار و 600 کشته رسید که با توجه به ماه رمضان پیش بینی می شود این میزان در شش ماهه اول سال و تا پایان سال نیز روند نزولی خود را طی کند.

وی گفت: در طول برنامه چهارم هم با فازایش سالانه یک میلون خودرو به ظرفیت جاده های کشور میزان سوانح از 18.5 درصد به 12.6 درصد کاهش یافت.

250 میلیارد تومان برای رفع نقاط پرحادثه

افندی زاده تصریح کرد: در سال جاری 250 میلیارد تومان از منابع عمومی و اعتبارات درآمدی برای رفع نقاط حادثه خیز ، نصب علائم و ایمن کردن جاده ها هزینه خواهد شد که امیدواریم با ایجاد فرهنگ ترافیک و توجه به مقررات درجاده ها، استفاده از سیستمهای پیشرفته و نوین، نصب دوربین ثبت تخلفات در جاده ها و کنترل نامحسوس، ساخت تقاطع همسطح و افزایش ایمنی جاده ها با مشارکت مردم به کاهش هر چه بیشتر سوانح و تلفات جاده ای کمک کنیم.

140 میلیارد تومان برای روکش آسفالت

وی از اختصاص 140 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای روکش آسفالت جاده های کشور در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: امسال 140 میلیارد تومان هم برای رفع 600 نقطه پرحادثه در کشور هزینه خواهد شد که این امر در کاهش سوانح بسیار موثر است.

معاون وزیر راه و ترابری با تقدیر از خدمات راهداران در ارائه خدمات جاده ای به مسافران اضافه کرد: امسال 50 میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات راهداری و 16 میلیارد تومان برای تجهیز راهدارخانه ها اختصاص یافته است تا خدمات راهداران از لحاظ کیفی نیز ارتقا پیدا کند.

معاون وزیر راه و ترابری همچنین یادآورشد: از آنجا که حدود 94 تا 95 درصد جابجایی کالا و مسافر از طریق جاده ها صورت می گیرد ایمنی جاده ها در وزارت راه و ترابری از اهمیت واولویت ویژه ای برخوردار است و تلاش می کنیم با مدیریت مهندسی ارزشی، تکمیل طرحهای نیمه تمام و نگاه بهره بردارانه به طرحها ضمن استفاده بهینه از طرحهای در حال اجرا به کاهش هزینه ها و زمان اجرای طرحها هم کمک کنیم.

300 طرح نیمه تمام وزارت راه و ترابری

وی در خصوص طرحهای نیمه تمام وزارت راه وترابری هم گفت: در حال حاضر بیش از 350 طرح نیمه تمام دربخش راه کشور وجود دارد که 300 طرح جدید نیز آغاز شده است که با تکمیل آنها گام مهمی در ارتقا ایمنی مسافر و کالا در کشور برداشته می شود.

افندی زاده با اشاره به موقعیت استراتزیک راه اتباطی استان قزوین گفت: استان قزوین با توجه به قرار گرفتن در مسیر استانهای شمال و شمالغرب کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و با داشتن 183 کیلومتر آزاد راه جایگاه مناسبی دارد که درتخصیص اعتبارات امسال 60 میلیارد تومان برای دو استان قزوین و زنجان لحاظ کرده ایم که در میان استانها بیشترین اعتبارات را به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار امیدواری کرد با تکمیل جاده قزوین الموت به تنکابن و اجرای طرحهای توسعه ای در استان روند رونق اقتصادی استان و منطقه شتاب بیشتری گیرد.