اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از ساعت 9 صبح به مدت دو ساعت و نیم با حضور اصغر زارعی کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه پخش میشود.
ـ برای اولین بار به همت اداره کل نغمات آیینی و رادیو نوا لوح فشرده ویژه عید سعید فطر با عنوان "شکرانه" از سوی این اداره کل تولید شد. این لوح شامل پنج قطعه آواز با اجرای مهدی حبیبی است.
ـ رادیو نوا به مناسبت آخرین جمعه ماه رمضان و روز قدس رادیو نوا دو لوح فشرده "حماسه قدس" و "شط فریاد" را تولید کرد.
ـ گروه جوان و جامعه رادیو جوان در روز عید سعید فطر "آسمانیترین زمین" را به روی آنتن میبرد.
ـ ویژه برنامه "خدا را شکر" با بررسی دعاهایی از صحیفه سجادیه از رادیو جوان پخش میشود.
ـ برنامه "در انتهای سکوت" 26 شهریور با بررسی موسیقی پاپ از شبکه صدای آشنا روی آنتن میرود.
ـ برنامه "فراسو" 26 شهریور با موضوع آثار روزه بر ترک دخانیات از رادیو سلامت پخش میشود.
ـ برنامه "بحث روز" 28 شهریور در رادیو سلامت به موضوع آمادهسازی کودکان برای ورود به مدرسه میپردازد.
ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 28 شهریور در رادیو سلامت موضوع روزه و بیماری آب مروارید را بررسی میکند.
ـ برنامه "جامعه ایران" 26 شهریور در رادیو فرهنگ به آخرین تحولات فلسطین میپردازد.
ـ ویژه برنامه قدس" 27 شهریور از ساعت 8:30 از رادیو فرهنگ پخش میشود.
ـ برنامه "آبی تا سبز" 27 شهریور در رادیو تجارت دریای خزر و خلیجفارس را به لحاظ اقتصادی بررسی میکند.
ـبرنامه "خرج، برج، زندگی" 27 شهریور با حضور صباح زنگنه کارشناس مسائل سیاسی، جهانگیرزاده نماینده مجلس و رزاقی کارشناسی مسائل اقتصادی از رادیو تجارت پخش میشود.
ـ برنامه "رهآورد" 27 شهریور در رادیو تجارت به مبحث مدیریت اقتصادی خانواده میپردازد.
ـ برنامه "پویش" 28 شهریور در رادیو تجارت اقتصاد کشاورزی را بررسی میکند.
ـ برنامه "الماس" 26 شهریور در رادیو تجارت به آموزشگاههای سینمایی میپردازد.
