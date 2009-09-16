31 برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردارمحمد عالیقدر بعداز ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: برگزاری رژه نیروهای مسلح در شهرستانهای ارومیه، پیرانشهر، خوی، نقده، مهاباد و سلماس، انجام صبحگاه مشترک در سایر شهرستانها و نمایشگاه هفته دفاع مقدس شامل 40 غرفه با حضور لشکر 64 پیاده ارومیه، بهداری شمال غرب کشور، بیمارستانهای صحرایی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای اسلامی دفاع مقدس، جهاد کشاورزی، حوزه هنری، نیروی انتظامی و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان همزمان هفته دفاع مقدس در سطح استان برگزار می شود.

وی برگزاری مانورهای نظامی و شبه نظامی در محل نمایشگاه، نور افشانی و برگزاری یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس را از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدا آذربایجان غربی همچنین سرکشی به خانواده های شهدا، گردهمایی بزرگ فاتحان دفاع مقدس، تجلیل از هنرمندان و محققان دفاع مقدس، تجلیل از برترین علمی و هنری بسیجی، برگزاری مسابقات شعر و خاطره نویسی در خصوص دفاع مقدس و فلسطین را از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس دانست.