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۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

در دیدار با متکی مطرح شد:

تاکید تهران و صندوق جمعیت ملل متحد بر همکاری‌های مشترک

تاکید تهران و صندوق جمعیت ملل متحد بر همکاری‌های مشترک

محمد هوکلی یوز نماینده جدید صندوق جمعیت ملل متحد اعتبار نامه خود را تسلیم منوچهر متکی وزیر امور خارجه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  متکی در این دیدار با اشاره به سوابق همکاری جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت ملل متحد اظهار داشت: همکاری های فی ما بین روند خوبی در اجرای پروژه های مشترک در زمینه جمعیت داشته است و ما به بومی سازی پروژه ها در پرتو ساختارها و ارزش های مورد احترام مردم توجه خاصی داریم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 رئیس هیئت اجرای عمران و جمعیت را به عهده داشته و در این چهارچوب ما مسئولیت های خویش را در اجرای توسعه و اجرای بهتر پروژه های عمران و کنترل جمعیت در عرصه جهانی داشته و داریم.

نماینده جدید جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد اظهار داشت: ماهمکاری های خوبی در اجرای پروژه های مشترک در زمینه جمعیت در چهارچوب منافع مشترک و احترام به ارزش های اسلامی داریم و امیدواریم روند همکاری ها در زمینه های مورد علاقه در دوره ماموریت اینجانب نیز افزایش یابد و سابقه فعالیت در اکو نیز به این امر می تواند کمک شایانی بنماید.

کد مطلب 948617

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