به گزارش خبرگزاری مهر، متکی در این دیدار با اشاره به سوابق همکاری جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت ملل متحد اظهار داشت: همکاری های فی ما بین روند خوبی در اجرای پروژه های مشترک در زمینه جمعیت داشته است و ما به بومی سازی پروژه ها در پرتو ساختارها و ارزش های مورد احترام مردم توجه خاصی داریم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 رئیس هیئت اجرای عمران و جمعیت را به عهده داشته و در این چهارچوب ما مسئولیت های خویش را در اجرای توسعه و اجرای بهتر پروژه های عمران و کنترل جمعیت در عرصه جهانی داشته و داریم.

نماینده جدید جمعیت و توسعه سازمان ملل متحد اظهار داشت: ماهمکاری های خوبی در اجرای پروژه های مشترک در زمینه جمعیت در چهارچوب منافع مشترک و احترام به ارزش های اسلامی داریم و امیدواریم روند همکاری ها در زمینه های مورد علاقه در دوره ماموریت اینجانب نیز افزایش یابد و سابقه فعالیت در اکو نیز به این امر می تواند کمک شایانی بنماید.