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۲۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۴۰

قربانی در گفتگو با مهر :

دیدار با تیمهای قعرنشین مشکل است/ تلاش می کنیم سه امتیاز را بگیریم

دیدار با تیمهای قعرنشین مشکل است/ تلاش می کنیم سه امتیاز را بگیریم

مدافع مس کرمان گفت: هرچند شاهین بوشهر موقعیت مناسبی در جدول رده بندی لیگ برتر ندارد اما همیشه دیدار مقابل تیمهای قعرنشین مشکل است.

پیروز قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان ضمن بیان این مطلب به دیدار روز شنبه تیمش برابر شاهین بوشهر اشاره کرد و افزود: مس کرمان به شخصیت قهرمانی رسیده است و در تمام دیدارها تنها به دنبال کسب حداکثر امتیاز می باشد اما باید به این مسئله توجه کنیم که شاهین بوشهر با تمام توان برای نجات خود از قعر جدول تلاش می کند.

وی افزود: همیشه دیدار با تیمهای آخر جدولی به دلیل نوع بازی این تیمها مشکل است و بازیکنان مس نباید این بازی را دست کم بگیرند.

مدافع مس کرمان در خصوص دفاع مس کرمان خاطرنشان کرد: وضعیت دفاعی مس کرمان نسبت به هفته های ابتدایی لیگ برتر بهتر شده است اما باید به این مسئله هم توجه کرد که برخی گلهایی که مس می خورد با بدشانسی همراه است.

وی افزود: نوع بازی مس با هفته های ابتدایی لیگ برتر قابل قیاس نیست و خط دفاعی نیز تیم طبعا بسیار منسجم تر شده است و تمرینات بیشتری نیز در این خصوص انجام خواهیم داد.

قربانی خاطرنشان کرد: مس کرمان برای رسیدن به صدر جدول چاره ای جز پیروزی قاطع بر شاهین بوشهر ندارد و با توجه به بازی هفته گذشته توان پیروزی پر گل مقابل تیم بوشهری را نیز داریم.

دیدار تیم های فوتبال مس کرمان و شاهین بوشهر در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر روز شنبه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 948630

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