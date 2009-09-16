آمادگی مدارس مازندران برای مقابله با شیوع آنفلوانزای خوکی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه فوق العاده پیشگیری از آنفلوانزای تیپ A در ساری افزود: با هدف ایجاد و آمادگی های لازم برای مقابله با شیوع آنفلوانزای خوکی در مدارس مازندران ستاد ویژه ای راه اندازی شد.

وی با اشاره به آمادگی 450 هزار و 722 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در مازندران برای دانش افزایی اظهار داشت: به منظور صیانت از دانش آموزان در برابر ویروس آنفلوانزا تمامی مدارس استان به سیستم لوله کشی آب و صابون مایع مجهز شده اند.

فرهودی از راه اندازی 324 باب اتاق بهداشت در مدارس مازندران خبر داد و گفت: هم اکنون به هفت هزار اتاق بهداشت در مدارس مازندران نیاز است.

وی یادآور شد: بر اساس آئین نامه بهداشتی به ازای هر 45 دانش آموز یک آبخوری و هر 40 دانش آموز یک توالت در مدارس مورد نیاز است.

530 هزار دانش آموز اول مهرماه به مدارس مازندران رهسپار می شوند.