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۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

فرهودی اعلام کرد:

آمادگی مدارس مازندران برای مقابله با شیوع آنفلوانزای خوکی

آمادگی مدارس مازندران برای مقابله با شیوع آنفلوانزای خوکی

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران گفت: مدارس این استان برای مقابله با آنفلوانزای تیپ A در سال تحصیلی جدید بسیج می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه فوق العاده پیشگیری از آنفلوانزای تیپ A در ساری افزود: با هدف ایجاد و آمادگی های لازم برای مقابله با شیوع آنفلوانزای خوکی در مدارس مازندران ستاد ویژه ای راه اندازی شد.

وی با اشاره به آمادگی 450 هزار و 722 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در مازندران برای دانش افزایی اظهار داشت: به منظور صیانت از دانش آموزان در برابر ویروس آنفلوانزا تمامی مدارس استان به سیستم لوله کشی آب و صابون مایع مجهز شده اند.

فرهودی از راه اندازی 324 باب اتاق بهداشت در مدارس مازندران خبر داد و گفت: هم اکنون به هفت هزار اتاق بهداشت در مدارس مازندران نیاز است.

وی یادآور شد: بر اساس آئین نامه بهداشتی به ازای هر 45 دانش آموز یک آبخوری و هر 40 دانش آموز یک توالت در مدارس مورد نیاز است.

530 هزار دانش آموز اول مهرماه به مدارس مازندران رهسپار می شوند.

کد مطلب 948637

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