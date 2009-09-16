مشائی اشتباه بارز احمدی نژاد بود / "یا سند من لا سندله" دعای شب قدر کروبی بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور ظهر چهارشنبه در نشست سیاسی بسیج فرهنگیان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج با بررسی و برشمردن عوامل ایجاد اغتشاشات و آشوبهای اخیر در برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری اظهار داشت: یکی از اهداف فتنه های اخیر هتک حرمت و تجاوز به خط قرمزها و حریمها بود که در این راستا هم اکنون یکی از راهبردهای جدی فنته گران استمرار عملیات آغاز شده از چند ماه اخیر است که به بهانه های مختلف سعی در ادامه اجرای آن دارند و به هیچ وجه نشانه عقب نشینی در آنها مشهود نیست.

وی افزود: سران عامل ایجاد این اغتشاشات هم اکنون نیز در بین خودشان درگیری جدی دارند. ذوالنور خاطرنشان کرد: سران اغتشاشات و آشوبهای اخیر با انجام این کارها به طور قطع در هیچ انتخاباتی دیگر تایید نمی شوند.

سیاسیون فتنه گر در پی عقده گشایی هستند

ذوالنور درادامه بیان داشت: این افراد که در انتخابات شکست خوردند، اعلام کرده اند که "آب از سر ما گذشته" که این اقدامات را انجام می دهیم، آنها در اصل می خواهند که عقده گشایی کنند اما در بخش دیگری نگرانند و در پی استمرار حیات سیاسی خود هستند.

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران عنوان کرد: این چند نفر که سردمدار اصلی هستند مسیر را طوری پیش می برند که حیات سیاسی خود را از دست ندهند و راهبردهای متعددی را در این زمینه پیش بینی کردند.

نشان دادن عدم مشروعیت دولت هدف آشوبگران است

وی ادامه داد: استفاده از مناسبتها به خصوص بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از دیگر برنامه های این افراد است به نحوی که از آقای موسوی پرسیدند "که چرا ساکت نشسته اید و اقدامی انجام نمی دهید؟ گفت که تا اول مهرماه صبر کنید اوضاع یکسره می شود"، این آقایان به این مناسبتها امید بسته اند تا برنامه های خود را عملی کنند، همچنین از هم اکنون نیز برای روز 16 آذر به شدت کار می کنند.

ذوالنور متذکر شد: تمامی این افراد می خواهند که طبل عدم مشروعیت دولت را به صدا در آورند و روی این بحث مانور داشته باشند.

سران اغتشاشات در انتظار بروز گاف از دولت هستند

وی بیان کرد: در جلسه روز 19 اردیبهشت ماه سال جاری قبل از برگزاری انتخابات آقایی در جلسه ای اعلام کرد که باید بحث تقلب پررنگ تر مطرح شود چون نظرسنجی ها نشان می دهد که آقای احمدی نژاد برنده است. اما ما باید بحث تقلب و ابطال را مطرح کنیم تا بتوانیم رای احمدی نژاد را رای کثیف اعلام کنیم.

جانشین نمایندگی ولی فقیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در مجموع این آقایان و سران اغتشاشات و آشوبها مسیر را به بهانه های مختلف ادامه می دهند و به طور مرتب کارها و اقدامات دولت را رصد می کنند تا دولت گاف بدهد، در این راستا بحث انتخاب وزیران زن را مطرح کردند و با تشکیل تیمها و اکیپهای متعدد و اعزام به دفاتر مراجع مختلف، خواستار برخورد مراجع با این حرکت رئیس جمهور شدند و به تحریک آنها پرداختند.

مشایی اشتباه بارز احمدی نژاد بود

این مسئول گفت: درست است که مشایی یکی از اشتباهات بارز احمدی نژاد بود و این افراد مدام در پی این بودند که با مطرح کردن این موضوع از اعتبار دولت بکاهند. قبول داریم که در دولت احمدی نژاد یک مشایی بود اما دولتهای قبل خود مشایی بودند و یا بیش از ده ها نفر مانند مشایی و بدتر از آن داشتند.

ذوالنور اظهار داشت: این افراد مانند خوارج عمل می کنند و هدف آنها از مطرح کردن موضوعات مربوط به مشایی چیز دیگری است. حتی در این راستا تیمی را به منظور رصد کردن دولت فعال کردند تا ضعفها را برجسته و نقاط قوت را مخدوش و مردم را دچار تردید کنند.

نظام با سران فتنه ها برخورد نکند، بهتر است

به گزارش مهر ، وی در پاسخ یکی از فرهنگیان حاضر مبنی بر اینکه "چرا با سران این آشوبها و اغتشاشات اخیر که از مسئولان نظام هستند و سمت اجرایی دارند، برخورد و آنها را عزل نمی کنید؟" خاطرنشان کرد: اهانت به رهبر معظم انقلاب از سوژه های این افراد و سیاسیون آشوبگر بود. در این بحث برخورد نتیجه عکس دارد و برای مظلوم نمایی، القای دیکتاتوری و اختناقی که آنها انجام می دهند باید در میان مردم روشنگری کرد. زد و خورد و برخورد فیزیکی و قضایی همیشه و به طور حتم بهترین گزینه نیست و نتیجه مثبت ندارد.

این مسئول بیان داشت: در این راستا اگر نظام با این افراد برخورد نمی کند دلیل بر عاجز بودن و عدم توانایی نیست، همچنین بعضی از برخوردها در برخی مقاطع خوب نیست، تمامی این آشوبها برای نظام روشن است و باید برای مردم روشن و شفاف شود.

جانشین نمایندگی ولی فقیه سپاه پاسداران ادامه داد: برای مسئولان نظام از ابتدا تا امروز ریشه های این فتنه و پشتیبانی از خارج مشخص و روشن بود، از رایزنی ابطحی گرفتن پول از کشورهای عربی و اروپایی به طور کامل واضح است که ابطحی مسئول گرفتن پول از کشورهای عربی و برادر خاتمی هم مسئول دریافت پول از کشورهای اروپایی بودند.

ذوالنور تصریح کرد: برخی افراد دوست دارند که با آنها و اعمالشان برخورد شود، آقای کروبی دلش غش کرده برای برخورد نظام و از خدا می خواهد که با افکار و اعمالش برخورد شود.

وی افزود: کروبی در شبهای قدر دست به دعا بود که شاید سندهایی برای ادعاهایش پیدا شود و بر اساس پیامکی که برای وی ساختند و ارسال شده است، کروبی در سه شب قدر تنها این قسمت از دعای جوشن کبیر "یا سند من لا سندله" را زمزمه می کرد تا شاید سندی برای ادعاهایش پیدا کند!

این مسئول گفت: نظام اگر بخواهد افراد را محاکمه کند، آنها به قهرمان تبدیل می شوند همان طوری که در قضیه بنی صدر، نظام به وی اجازه داد تا از کشور خارج شود، چون اگر وی را محاکمه می کرد تبدیل به قهرمان سیاسی می شد و پس از مرگش سالهای بعد برای برگزاری مراسمهای مرگ، عزل، رئیس جمهوری و ... مشکلاتی به وجود می آمد.

ذوالنور عنوان کرد: این افراد را باید به مرده سیاسی تبدیل کرد نه قهرمان سیاسی.

جانشین نمایندگی ولی فقیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در مجموع نظام از این جور افراد وحشت ندارد، هرچه می خواهند بگویند، این طوری نیست که نظام توان برخورد نداشته باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال یک فرهنگی دیگر مبنی بر اینکه " اقدامات لباس شخصیها را نمی شود انکار کرد، حضور آنان در برخی معابر مشاهده شد و بعضی از آنها در خوابگاه ها اقدام ضرب و شتم کردند، بدون اینکه آن افراد گناهی داشته باشند، این نیروها را چه کسانی پشتیبانی می کند چون وجود آنها ذهنیت مردم را نسبت به سپاه و رهبری مکدر می کند" ادامه داد: اصل این موضوع را نمی شود انکار کرد.

وی در این جلسه به اکثر سئوالات فرهنگیان در مورد انتخابات و حوادث پس از آن، پاسخ داد.

در این نشست بیش از هزار نفر از فرهنگیان خانم و آقا نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج حضور داشتند.