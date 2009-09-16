درخواست انگلیس از پارلمان عراق برای تصویب توافقنامه امنیتی بغداد-لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی عراق، سفارت انگلیس در بغداد از پارلمان عراق خواست توافقنامه امنیتی امضا شده میان بغداد و لندن را تصویب کند که این توافقنامه، پوشش قانونی برای ادامه حضور نظامیان انگلیسی را تا پیش از پایان آخرین دوره قانونگذاری پارلمان عراق(پیش از انتخابات ژانویه 2010) فراهم می کند.



در صورتی که این توافقنامه در پارلمان عراق ، تصویب نشود، لندن در وضعیت دشواری قرار می گیرد.



احمد شمس الدین سخنگوی رسمی سفارت انگلیس در بغداد اعلام کرد سفارت در حال تماس با دولت و پارلمان عراق است و وعده هایی دریافت کرده است به اینکه این توافقنامه امنیتی تصویب خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان عراق در دوره های گذشته مانع تصویب این توافقنامه شده بود.



وی افزود : دولت انگلیس بر ضرورت احترام به سازوکارهای دموکراتیک و اراده نمایندگان ملت عراق تاکید می کند.



این سخنگو اظهار داشت با توجه به اینکه مدت ماموریت نظامیان انگلیسی در 31 جولای گذشته پایان یافت، تمام نیروهای آموزشی وابسته به نیروی دریایی این کشور در حال حاضر در کویت به سر می برند.



کابینه عراق ماه می گذشته با پیش نویس توافقنامه امضا شده با دولتهای انگلیس و ایرلند در زمینه آموزش و حمایت دریایی از نیروهای عراقی موافقت کرد که بر اساس آن، نظامیان انگلیسی حمایت از تاسیسات نفتی دریایی و آبهای منطقه ای عراق و همچنین آموزش و حمایت از نیروهای دریایی را برعهده می گیرند.

بحث و جدل درباره توافقنامه امنیتی با انگلیس بر دو مسئله اساسی متمرکز است؛ موضوع نخست تعداد نظامیانی است که باقی خواهند ماند و موضوع دوم مصونیت این نیروها خواهد بود اینکه آیا این مصونیت محدود به داخل پایگاههایشان می شود یا مشابه مصونیت نظامیان آمریکایی خواهد بود.