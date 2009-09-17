محدودیت ترافیکی دو ماهه در قسمتی از مسیر مشهد - چناران

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرکز اطلاعات راههای استان اعلام کرد از ساعت 6 صبح تا 18 هر روز و از تاریخ 30 شهریورماه و به مدت دو ماه تردد در کیلومتر 5 تا 6 محور چناران به دلیل احداث دوربرگردان با محدودیت ترافیکی همراه خواهد بود.

خودروهای عبوری از این مسیر باید ضمن رعایت کامل قوانین رانندگی با توجه به فرامین پلیس و ماموران مستقر در طول مسیر حرکت کنند.

همچنین مرکز اطلاعات راههای استان خراسان رضوی اعلام کرد از تاریخ 30 شهریورماه و به مدت سه هفته، تردد در کبلومتر 49 تا 58 محور نیشابور- کاشمر همراه با محدودیت ترافیکی خواهد بود.

با توجه به اجرای عملیات راهداری در کیلومتر 49 تا 58 محور نیشابور- کاشمر، تردد در این مسیر از ساعت 8 صبح لغایت 16 از تاریخ 30 شهریورماه و به مدت سه هفته با محدودیت ترافیکی انجام خواهد شد.

خودروهای عبوری از این مسیر باید ضمن رعایت کامل قوانین رانندگی با توجه به فرامین پلیس و ماموران مستقر در طول مسیر حرکت کنند.