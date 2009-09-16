والیبال گلستان در عرصه های بین المللی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تولیت عصر سه شنبه در مراسم معارفه در اداره کل تربیت بدنی گلستان در گرگان افزود: والیبال استان پتانسیلهای خوبی دارد و ورزشکاران خوبی در این رشته جذب شده اند.

وی اظهار داشت: امیدواریم با پشتوانه افراد مجرب و حرفه ای فعال در والیبال منطقه این رشته ورزشی در عرصه های بین المللی رشد و ارتقاء یابد.

به گفته تولیت، گلستان، استانی مستعد و والیبال خیز کشور بوده و تاکنون قهرمانان زیادی را در این رشته به جامعه ورزشی کشور تقدیم کرده است.

مدیرکل تریبیت بدنی گلستان نیز گفت: برای ارتقاء و توسعه رشته ورزشی والیبال استان نیاز به همت و اتحاد فعالان این رشته داریم.

قربانعلی پاشا افزود: برای توسعه این رشته در عرصه های ملی و بین المللی نیازمند برنامه ریزی و تلاش متولیان امر هستیم.

در این مراسم از زحمات نوروزقلی نیازی رئیس سابق هیئت والیبال گلستان قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تربیت بدنی گلستان در نشستی با هیئت همگانی استان نیز گفت: با داشتن اقلیمی بسیار زیبا و داشتن کوه، دشت، دریا و جنگل و داشتن استعداد و پتانسیل بالا در ورزش بهترین موقیعیت را در راستای رشد و ارتقاء ورزش به ویژه در بعد همگانی دارد.

پاشا تاکید کرد: باید مسئولان و اعضای هیئت، برنامه ریزی دقیقی داشته باشند و با بهره مندی از کلیه امکانات و توان و انر‍ژی و حمایت و همکاری قهرمانان، پیشکسوتان و.... از این امکانات استفاده کرده و در راستای رشد و ارتقاء این ورزش تلاش کنند.

وی یادآور شد: توسعه ورزش در بعد همگانی می تواند بهترین و بیشترین اثر را در راستای ایجاد شادابی، سلامت و نشاط جامعه ایفاء کند.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: در حال حاضر هیئت همگانی استان ورزشهایی نظیر دارت، آلیش، سپک تاکرا .... را در پوشش خود دارد که ما در این رشته ها توانستیم قهرمانان نخبه ای را به مسابقات بین المللی اعزام کنیم و قهرمانان عناوین بین المللی زیادی برای کشورمان به ارمغان آوردند.