مغایرت 25 میلیارد دلاری درحساب فروش نفت مورد تایید دیوان محاسبات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور درخصوص خبر درج شده در رسانه ها طی روزهای اخیر مبنی بر وجود مغایرت 25 میلیارد دلاری بین وجوه حاصل از فروش نفت خام تولیدی و وجوه واریزی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گفت: نظر به اینکه در گزارش مذکور به موضوعات مهمی نظیر بیع متقابل، معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی و .... که مطابق قوانین و مقررات مرتبط به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز نمی گردد توجه نشده است، و باتوجه به اسناد و مدارک ارائه شده که تاکنون مورد رسیدگی حسابرسان دیوان محاسبات کشور واقع گردیده، خبر مذکور مورد تأیید این دستگاه نظارتی نیست.

