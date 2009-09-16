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۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۳۷

قشقاوی :

اظهارات رئیس جمهور فرانسه با مستندات آژانس اتمی مغایر است

اظهارات رئیس جمهور فرانسه با مستندات آژانس اتمی مغایر است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات مقامات فرانسوی پیرامون ماهیت صلح آمیز برنامه اتمی ایران را عاری از صحت خواند و آن را حلقه ای از نگرش های خصمانه و غیر منطقی مقامات آن کشور و مغایر با روح تمدن و شعور مردم فرانسه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی در واکنش به اظهارات مقامات فرانسوی در خصوص فرافکنی واتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تولید سلاح هسته ای گفت : ما متاسفیم که اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مغایرت کامل با شهادت و مستندات کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و فاصله زیادی با درک و شناخت صحیح و واقع بینانه از موضوع برنامه صلح آمیز اتمی ایران داشته و به گونه ای آشکار در تناقض با رویکرد دیگر اعضای 1+5 و آژانس بین المللی انرژی اتمی و به صورت فاحش جانبدارانه و با اغراض سیاسی منتشر شده است.

قشقاوی با تشریح نتایج این گونه اظهارات گفت: ما تصور می کنیم این گونه رویکرد رئیس جمهور فرانسه با افکار افراطی و تندروانه تداعی کننده دوستان سابق خود همچون آقای بوش بوده و فاقد اعتبار و وهن انگیز می باشد و ما آن را ناشی از تاثیر گذاری مقامات رژیم صهیونیستی و آنها را متضمن دیدگاه مردم با شعور فرانسه ارزیابی نمی کنیم.

وی تصریح کرد: این گونه اظهارات هیچ تاثیری بر مطالبه حقوق مردمان ایران نداشته است و نمی تواند فضای همکاری جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی  را نیز متاثر سازد.

کد مطلب 948682

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