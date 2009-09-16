سعد حریری بار دیگر مامور تشکیل کابینه جدید لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سعد حریری رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی لبنان برای دومین بار مامور تشکیل دولت جدید شد؛ وی هفته گذشته از انجام این ماموریت انصراف داده بود.



بر اساس بیانیه ریاست جمهوری لبنان، رئیس جمهوری پس از رایزنی با رئیس پارلمان با استناد به رایزنی های ضروری که طی روزهای 15 و 16 سپتامبر انجام داد، سعد حریری را فرا خواند و وی را مامور تشکیل دولت کرد.



73 نماینده از مجموع 128 نماینده پارلمان، بار دیگر سعد حریری را برای تشکیل دولت جدید معرفی کرده بودند، این در حالی است که گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس از معرفی حریری خودداری کردند تا مشخص شود حریری این بار هم کاری دشواری برای تشکیل دولت خواهد داشت.



انتخابات پارلمانی لبنان در هفتم ژوئن(17خرداد) به پیروزی جریان اکثریت موسوم به 14 مارس با کسب 71 کرسی در برابر 57 کرسی برای حزب الله و متحدانش موسوم به جریان 8 مارس، منجر شد.



حریری روز پنجشنبه 19 شهریور به "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گره اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید انصراف کرده است.

فرزند نخست وزیر فقید اسبق لبنان، دوشنبه شانزدهم شهریور، پس از 70 روز، ترکیب دولت جدید را بر اساس فرمول"15-10-5" به رئیس جمهوری تقدیم کرده است.

