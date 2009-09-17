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۲۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

سه نشست در سرای اهل قلم

سه نشست در سرای اهل قلم

سرای اهل قلم در هفته آینده برنامه‌های خود را با سه نشست پی می‌گیرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در روز شنبه 28  شهریور یکی دیگر از سلسله نشستهای مولوی پژوهی در این مرکز برگزار می‌شود.

در این نشست که از ساعت 16 تا 18 به طول می‌انجامد، پرویز عباسی داکانی و عبدالرضا مظاهری حضور دارند.

دوشنبه 30 شهریور نیز جلسه نقد و بررسی کتاب  "پرسه زدن در ماه"(شعرهای هرمان هسه)  با حضور علی عبد اللهی، رضا نجفی و احسان عباسلو در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

 سومین نشست سرای اهل قلم در هفته آتی، سه شنبه 31 شهریور شکل می گیرد که به  رونمایی از مجموعه خاطرات موضوعی شهدا(موسسه قدر ولایت)  اختصاص دارد.

در این جلسه جمعی از ناشران و مولفان و تعدادی  از مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور می‌یابند.

 سرای اهل قلم در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی،  کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 واقع شده است.

 


   

 

کد مطلب 948685

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