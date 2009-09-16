ابقای باروسو در ریاست کمیسیون اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان پارلمان اروپا در رای گیری برای انتخاب رئیس جدید کمیسیون اروپا بار دیگر باروسو پرتغالی را به این سمت برگزیدند.



در این رای گیری باروسو با کسب 382 رای از بین 718 رای نمایندگان پارلمان اروپا به عنوان رئیس جدید کمیسیون اروپا انتخاب شد. این در حالی بود که 219 نماینده از جمله نمایندگان احزاب سبز و چپ گراها از مخالفان جدی انتخاب مجدد وی بودند.

در عین حال 117 تن از نمایندگان این پارلمان که بیشترشان سوسیال دموکرات بودند، به او رای ممتنع دادند. باروسو در حالی برای بار دوم به ریاست کمیسیون اروپا انتخاب شد که بسیاری از نمایندگان اروپا او را فاقد قدرت رهبری و انجام وظایف مربوط به این سمت می دانستند.

با این حال وی به نمایندگان اطمینان داده در دور جدید ریاست خود در کمیسیون اروپایی تغییرات عمده ای را به مرحله اجرا بگذارد. باروسو خطاب به منتقدان خود گفته است اگر خواهان یک کمیسیون قوی برای کشورهای اتحادیه اروپا هستند باید حمایت خود را نیز متوجه آن کنند.

