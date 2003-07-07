آصفي:تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران در گذشته هم ناكارآمدي خود را نشان داده است

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در نشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي گفت : از البرادعي دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي دعوت شده است تا به كشورمان سفر كند.

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، آصفي افزود : البرادعي درسفر خود با مقامات بلند پايه جمهوري اسلامي ايران ديدار خواهد كرد و محور مذاكرات درباره همكاري جمهوري اسلامي ايران با آژانس است و ما نفس سفر را در اين مقطع مهم ارزيابي ميكنيم واميدواريم با مذاكرات سازنده بين دو طرف هم دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي و هم مسئولان كشورمان بتوانند براي دستيابي به يك نوع اعتماد سازي با افق بهتري مذاكرات آينده را دنبال كنند .

آصفي در مورد وجود يكي از عناصر ضدانقلاب در كشور آذربايجان تاكيد كرد : عنصر نامبرده نه در ايران پايگاهي دارد و نه ارزش چنداني دارد كه جمهوري اسلامي ايران بخواهد خود را به اين قبيل مسائل ريز مشغول كند و مقامات آذربايجان نبايد تصور اشتباهي از برخي افراد داشته باشند . وي افزود انتظار مي رود آذربايجاني ها در اقدامات خود دقيق تر و با محاسبه صحيح تري عمل كنند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در مورد انصراف ژاپن از قرار داد نفتي با كشورمان و جايگزيني چين تاكيد كرد : جمهوري اسلامي ايران حق خود مي داند كه با شركتهاي مختلف بعد از انقضاء مهلت وارد گفتگو شود .

آصفي افزود البته در مورد ژاپن قرارداد هنوز منتفي نشده است.

وي در مورد شكايت از آمريكا به خاطر دخالت در امور داخلي كشورمان گفت : ما اعتراض خود را همان موقع به طرف آمريكايي اعلام كرديم ودر مورد اظهارات اخير از سوي وزير امور خارجه آمريكا اميدواريم اين مواضع به عنوا ن مواضع فراگير در تمام جناح هاي آمريكايي درآيد .

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت مواضع اعلام شده از طرف آمريكاييها در گذشته فراز ها و فرودهاي زيادي داشته وهمواره در تضاد بوده است و ما اميدواريم به تدريج آمريكاييها با واقعيات منطقه و جمهوري اسلامي ايران در خصوص اطلاعات خود و منبع اطلاعات و كيفيت اطلاعاتي كه به دست مي آورند بيشتر تعمق كنند وبا واقع بيني بيشتري عمل كنند.

آصفي درمورد اظهارات مقامات آمريكايي در مورد تروريست خواندن گروهك منافقين گفت : اخبار ضد ونقيضي در مورد فعاليت گسترده گروهك تروريستي منافقين در آمريكا دريافت مي شود اما تفسير آمريكا از موضوع ترور و تروريست سياسي است كه كار درستي نيست.

اين مقام وزارت خارجه كشورمان تاكيد كرد از آنجايي كه آمريكا اين گروه را ترورسيت دانسته بايد اقداماتي را براي مقابله با اين گروهك خطر ناك انجام دهد .

وي در مورد روابط جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي ابراز داشت : ما با اروپاييها روابط خوبي داشته ايم و همچنان ارتباط خوبي را با مجموعه اين كشورها داريم .

اصفي گفت اروپا از موافقت نامه هاي تجاري با ايران نبايد بعنوان ابزاري براي تهديد يا تحت فشار قرار دادن ايران استفاده كند

زيرا كشورمان به هيچ عنوان آن را نمي پذيرد.