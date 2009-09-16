چهار هزار بروشور در شهریار توزیع و پنج کمیته نظارتی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، دکتر جمشید واشانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای خوکی 300 نفر از امدادگران هلال احمر و 400 نفر از پرسنل مراکز بهداشت آموزشهای لازم را دیدند.

وی افزود: همچنین 300 نفر در خارج از شهر، 300 نفر در شهرقدس و 600 نفر از نیروهای آموزش و پرورش در حال آموزش هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: کلیه ادارات و نهادها باید هرچه سریعتر رابط بهداشت خود را معرفی کنند تا آموزشهای لازم توسط آنها به دیگر کارمندان منتقل شود.

واشانی بیان داشت: پیش بینی می شود طی دو سال آینده 9 هزار و 400 تا 24 هزار نفر در شهریار به دلیل ابتلا به آنفولانزای نوع A در بیمارستانها بستری شوند، 75 هزار تا 165 هزار نفر مراجعه سرپایی داشته باشند و 165 هزار تا 400 هزار نفر مبتلا شوند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار عنوان کرد: برای مساجد، پادگانها، ارتش، بسیج و مدارس نیز برنامه هایی در نظر گرفته شده که با اعزام کارشناسان بهداشت آموزشهای لازم ارائه می شود.

وی ادامه داد: در شهریار تاکنون ابتلا به آنفولانزا مشاهده نشده و چند نفر نیز مشکوک به بیماری بودند که در آزمایشهای انجام شده نتیجه منفی مشاهده شد.

این مسئول متذکر شد: کلیه پزشکان بهداشتی و درمانی و کادر پرستاری بیمارستانها آموزشهای لازم را دیدند و در مجموع شهریار نسبت به شهرستانهای استان وضعیت بهتری دارد.

واشانی اعلام کرد: برای پیشگیری از این بیماری و ارائه آموزشهای لازم پنج کمیته پشتیبانی، آموزش، پیشگیری و درمان، ارزیابی و نظارت، امنیت و انتظامی در شهریار تشکیل شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار متذکر شد: شهریار 235 هزار دانش آموز دارد و با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس هستیم، مقرر شد که روز اول مهر همزمان با نواختن زنگ پیشگیری از آنفولانزا کارشناسان بهداشت تمامی نکات بهداشتی را به دانش آموزان گوشزد کنند.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.