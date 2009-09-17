651 کلاس درس در گلستان درحال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی شیرزاد عصر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: این تعداد طرح با 166 هزار مترمربع زیربنا در حال اجرا بوده که برای طرح 800 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: 82 پروژه با 60 هزار و 271 مترمربع زیربنا و اعتبار 229 میلیارد ریال در مهرماه سال جاری تحویل آموزش و پرورش استان می شود.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح این طرح 284 کلاس درس و 40 نمازخانه به تعداد طرح های آموزشی استان اضافه می شود.

به گفته شیرزاد، در چهار سال اخیر برای ساخت و ساز فضاهای آموزشی در استان هزار و 160 میلیارد ریال هزنیه شده است.

مدیرکل تجهیز و نوسازی گلستان بیان داشت: 18 طرح ورزشی با 24 هزار و 161 مترمربع زیربنا قبل از برنامه سوم توسعه در استان اجرا شده است.

وی عنوان کرد: این درحالیست که در طی برنامه چهارم توسعه 52 طرح ورزشی با 31 هزار و 456 مترمربع بنا به سطح فضاهای ورزشی استان افزوده شد.

وی یادآورشد: اقداماتی که در دولت نهم در عرصه ساخت و ساز در استان صورت گرفت چشمگیر و کم نظیر بوده و بزرگترین اقدام عمرانی در طول تاریخ آموزش و پرورش کشور، تصویب و اجرای قانون تخریب و بازسازی مدارس خطر آفرین و مقاوم سازی مدارس فاقد اسستحکام است.

شیرزاد افزود: با همکاری دولت و همراهی مجلس شروای اسلامی از سال 85 تا پایان سال گذشته پنج هزار و 750 میلیون ریال برای تخریب و بازسازی مدارس استان هزنیه شده است.