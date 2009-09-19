راه اندازی مراکز آموزش از راه دور مدارس شبانه را بی رونق کرده است

معصومه بریری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: چند سالی است که مراکز آموزش از راه دور به طور تقریبی در تمامی نقاط کشور راه اندازی شده اند و آغاز به فعالیت کرده اند که مهم ترین هدف تاسیس این مراکز در جهان ایجاد بستر و زمینه مناسب به منظور بهره مندی آحاد مردم در نقاط مختلف دنیا در دستیابی به آموزشهای برابر است که این امر ایجاد عدالت در بستر آموزش و پرورش را محقق می سازد.

وی افزود: از این رو با راه اندازی و آغاز به کار مراکز آموزش از راه دور تمامی دانش آموزان می توانند از امکانات برابر آموزشی بهره مند شوند و زمینه رشد و بروز استعدادها در همه اقشار جامعه فراهم شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: سیر تکاملی آموزش از راه دور طی یک شب اتفاق نیافتاده بلکه فرآیند سیر تکامل به تدریج و به صورت مکرر روی داده، هریک از فناوریهای آموزشی ظاهر شده در سیستمهای متفاوت آموزش و پرورش از راه دور، تلفیق و به سیستم آموزش چند رسانه ای منتهی می شوند که نسلهای گوناگون فناوری از راه دور و رسانه های گروهی را شامل می شوند، در واقع فناوریها و رسانه های گروهی به جای اینکه جایگزین یکدیگر شوند باعث تکمیل و حامیت یکدیگر شده اند.

چارت سازمانی برای مدیران مناطق در نظر گرفته شود

بریری با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده مراکز آموزش از راه دور اطلاع رسانی ضعیف درخصوص زمان ثبت نام است و اکثر دانش آموزان علاقمند برای ثبت نام بدلیل عدم اطلاع در اواسط سال اقدام به ثبت نام می کنند، بیان داشت: برای اطلاع رسانی باید چارت سازمانی در نظر گرفته شود تا مدیران مناطقی که اطلاعاتی در مورد مراکز آموزش از راه دور ندارند، اطلاعات لازم به آنان در زمان ثبت نام ارائه شود.

وی اعلام کرد: از دیگر مشکلات مراکز آموزش از راه دور این است که هیچ گونه اعتباری به این مراکز تعلق نمی گیرد، در واقع این مراکز خودگردان هستند، اگر تسهیلات لازم به این مراکز واگذار شود، به طور قطع کیفیت آموزشی و سطح ارائه خدمات مختلف ارتقا می یابد که با اجرای این اقدامات تعداد علاقمندان به تحصیل در این مراکز افزایش خواهد یافت.

همچنین در این زمینه رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به رشد 10 برابری راه اندازی مراکز آموزش از راه دور در شهرستانهای استان تهران طی پنج سال گذشته اشاره و اعلام کرد: هم اکنون در این مراکز 36 هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند.

سید علی یزدیخواه یادآور شد: نوع تبلیغات، ثبت نام، جزوات، ناظرین امتحانات، نحوه ثبت نام اولیه، بستن دفتر آمار امتحانات در حال نهادینه شدن در دانش آموزان و پرسنل مراکز است.

وی با اشاره به شیوه های اعمال تغییرات در مراکز آموزش از راه دور در این استان یادآور شد: ما درخواستهای افزایش و راه اندازی تعداد مراکز را به طور شفاف اعلام می کنیم تا متقاضیان ثبت نام در مدارس اقدامات لازم را انجام دهند.

یزدیخواه ادامه داد: همچنین باید به سقف تعداد افراد ثبت نامی در مراکز آموزش از راه دور توجه ویژه شود چون اگر مدیران از سقف تعیین شده فراتر بروند و افراد بیشتری را ثبت نام کنند، با کمبود و عدم ارائه امکانات مواجه می شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: هم اکنون بخش قابل توجهی از مدارس این استان از آموزش الکترونیک و روشهای هوشمند برای ارتقا سطح کیفی آموزش استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: آن دسته از مدارسی که امکانات سخت افزاری دارند می توانند با تعامل اقدام به ارائه آموزشهای الکترونیکی کنند که این آموزشها بیشتر در مراکز غیردولتی و استعدادهای درخشان به کار گرفته می شود.

این مسئول گفت: با توجه به گسترش علوم و نوع سلیقه ها و میزان علاقمندی دانش آموزان و بزرگسالان در مورد آموزشهای از راه دور و مجازی باید زمینه های لازم برای ادامه تحصیل این افراد فراهم شود.

یزدیخواه افزود: در حال حاضر بخشی از بزرگسالان جذب این مراکز شدند و مدارس شبانه رو به تعطیلی می روند چون تمامی افراد به خصوص پدران و مادرانی که مشغله های زیادی در منزل و محل کار خود دارند، با ثبت نام در این مراکز و خواندن درسهای مربوطه در منزل، در زمان امتحان حاضر می شوند و دیگر نیازی به حضور در کلاسها ندارند و به صورت غیرحضوری می توانند به مطالعه دروس خود بپردازند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اعلام کرد: در مجموع در شهرستانهای این استان در نیمسال دوم سال تحصیلی 88 - 87 در آموزشگاه های دولتی، غیردولتی، لازم التعلیم، بزرگسال، راهنمایی، متوسطه، پیش دانشگاهی و کار و دانش در مناطق شهری 33 هزار و 57 نفر و در مناطق روستایی سه هزار و 514 نفر تحصیل کردند.