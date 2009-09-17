  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۴

درسال تحصیلی جدید؛

اجرای طرح تغذیه در 10 دهستان محروم خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: با تصویب حذف مدارس متوسطه مناطق محروم از فهرست مدارس حمایت شده در تغذیه دانش آموزان 10 دهستان به مناطق محروم این استان اضافه و مشمول طرح تغذیه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی باقرزاده فاروجی شامگاه چهارشنبه در حاشیه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی به خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی 88-89 طرح تغذیه در مدارس متوسطه لغو و تنها در مهد کودکها و مقاطع ابتدایی مناطق محروم اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: امسال در مناطق محروم برای شروع سال تحصیلی هیچ مشکلی نظیر کمبود نیروی انسانی، کتابهای درسی، شیر، تغذیه و پوشاک نداریم.

وی اذعان داشت: با وجود هزار و 800 نفر نیروی انسانی طی امسال و سال گذشته با مشکلی در زمینه نیروی انسانی مواجه نیستیم.

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان مشالی سرانه آموزش هر دانش آموز را در این استان 180 هزار ریال اعلام و خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

باقرزاده با اشاره به اقدامات لازم در خصوص جلوگیری از آنفلوانزای نوع A درمراکز آموزشی استان اذعان داشت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان آموزش و پرورش تدابیرلازم برای پیشگیری ازابتلای دانش آموزان به این بیماری واگیردار انجام شده است. 

کد مطلب 948745

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها