اجرای طرح تغذیه در 10 دهستان محروم خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی باقرزاده فاروجی شامگاه چهارشنبه در حاشیه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی به خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی 88-89 طرح تغذیه در مدارس متوسطه لغو و تنها در مهد کودکها و مقاطع ابتدایی مناطق محروم اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: امسال در مناطق محروم برای شروع سال تحصیلی هیچ مشکلی نظیر کمبود نیروی انسانی، کتابهای درسی، شیر، تغذیه و پوشاک نداریم.

وی اذعان داشت: با وجود هزار و 800 نفر نیروی انسانی طی امسال و سال گذشته با مشکلی در زمینه نیروی انسانی مواجه نیستیم.

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان مشالی سرانه آموزش هر دانش آموز را در این استان 180 هزار ریال اعلام و خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

باقرزاده با اشاره به اقدامات لازم در خصوص جلوگیری از آنفلوانزای نوع A درمراکز آموزشی استان اذعان داشت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان آموزش و پرورش تدابیرلازم برای پیشگیری ازابتلای دانش آموزان به این بیماری واگیردار انجام شده است.