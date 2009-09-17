اعلام تعرفه 50 درصدی واردات برنج برای کشاورزان سودمند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ امروز در حاشیه جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی و تولیدی مازندران در استانداری افزود: این تعرفه نمی تواند مرهمی بر زخم کشاورزان باشد و سبب دلگرمی در دراز مدت برای کشاورزان خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اعلام تعرفه فوق از سوی دولت می تواند در دراز مدت زمینه ورود برنج خارجی را توسط دلالان کم کند و کشاورز زحمتکش در این برهه که نیاز اساسی به نقدینگی دارد با مشکل مواجه می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه برنج خارجی از منظر کارشناسان دارای میزان آرسینیک و سموم شیمیایی بالایی است، تصریح کرد: سرطان زا بودن این بیماری برای مصرف کننده محتمل است.

تورنگ با بیان اینکه استفاده بیش از حد برنج خارجی در ادارات زمینه ساز جلوگیری از سلامتی کارمندان می شود، یادآور شد: مدیران دستگاه های اجرایی استان استفاده از برنج داخلی و بومی را در سبد مصرف خود قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه عامل پوسیدگی بسیاری از میوه ها و مرکبات در مازندران به واسطه بارندگی و تگرگ سال گذشته بوده است، گفت: آفت مگس مدیترانه ای ارتباطی به شیوع این بیماری در باغات نداشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با بیان اینکه قالب اراضی استان زهکشی شده و دارای آبیاری زهکشی است، خاطر نشان کرد: اکنون 108 هزار هکتار از اراضی حوزه آبریز هراز فاقد آبیاری زهکشی بوده که مقرر شده دولت از محل منابع خارجی برای تحقق این مهم اختصاص دهد.

وی بیان داشت: تغییر الگوی کشت در اراضی شیبدار و اجرای مطالعات میدانی برای کیفیت سازی شیر در دامداری ها از برنامه های اساسی کمیته تخصصی اقتصادی استان در سال جاری بوده است.

محمد رضا شعبانی، مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران نیز با اشاره به اینکه امسال 30 میلیارد تومان تسهیلات برای ذخیره سازی و صادرات مرکبات در مازندران نیاز داریم اظهار داشت: باغداران استان آماده ذخیره سازی پرتقال و سیب داخل استان هستند.

وی با بیان اینکه عدم وجود صنایع تبدیلی و سورتینگ عامل اصلی در کم بودن صادرات مرکبات مازندران به خارج از کشور است افزود: کامیون های حمل مرکبات در استان نیاز به یخچالهای سردخانه دار بوده که باید در این زمینه تسهیلاتی داده شود.

شعبانی با تاکید بر همکاری بیشتر بانکها به باغداران و صادرکنندگان مرکبات تصریح کرد: بسیاری از بانک ها برای اعطای تسهیلات به باغداران این افراد را در ردیف بازرگانان قلمداد می کنند و تسهیلات را با بهره های بالایی اعطا می کنند که برای باغبانی مازندران مضر است.